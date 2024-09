Summum 2024: Malena Martínez será reconocida con Premio al Origen

Estudió medicina y llegó incluso a trabajar en su profesión, pero su vocación estaría en el ámbito de la nutrición y las industrias alimentarias. De la mano de su célebre hermano, Virgilio, Malena Martínez decidió emprender una nueva aventura que cambiaría su vida: Mater Iniciativa, un proyecto de investigación que es la dispensa de la biodiversidad peruana para restaurantes como el multipremiado Central, Kjolle y Mil Centro (en Moray, Cusco).

Cecilia Valenzuela, directora de los Premios Summum, reveló ayer que Malena Martínez recibirá el premio al Origen en el importante evento gastronómico que se realizará este 23 de septiembre. Sin duda, un merecido homenaje.

“Creo que más que la comida en sí, nos definen nuestros productos, aquellos con los que nos sentimos identificados, que sentimos que nos pertenecen. Ahora, en nuestro trabajo tratamos de que no hayan estos límites estrictos: ‘esto es Perú y por tanto esto solo crece en Perú y tú que eres otro país no lo tienes’. Creo que esa idea de separar no es positiva, en la medida de que deberíamos hablar de una gran región”, dice Martínez, consciente de que hay un mundo por conocer.

Ha contado que cada vez que viaja al Cusco -al menos una vez al mes- encuentra algo nuevo: un producto de alto nivel valor nutricional como es, por ejemplo, el targua, o las papas nativas -con una serie de antioxidantes-, los frutos amazónicos como el arazá, el camu camu, la taperibá, pandisho, el macambo.

Desde Mater Iniciativa, con sedes en Cusco y en Lima, se relaciona con comunidades campesinas en un intercambio vital. Mater es un centro de innovación interdisciplinario que ella encabeza con disciplina, pasión y devoción.

No está sola: trabaja de la mano de agrónomos y agricultores. No le gusta llamar la atención de los reflectores, y es de las que desarrolla una labor silenciosa.

PRESERVACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS ANCESTRALES

El Premio Origen, otorgado por Summum, celebra la esencia de nuestra gastronomía, honrando a quienes mantienen viva la tradición culinaria peruana. Se reconoce a los líderes que preservan nuestras prácticas ancestrales y valoran la riqueza de nuestros ingredientes autóctonos. Una de las más importantes líderes de nuestro tiempo es Malena Martínez

En entrevista con Perú21 define a la cocina como una actividad que tiene que ver con creatividad y "una buena dosis de arte", que "tiene que ver con manipular algo muy básico y primario que es el alimento y muchos otros ángulos. El cocinero de hoy no es el mismo de hace 20 años. A un cocinero se le pide que sea un comunicador, que esté al tanto de lo que sucede en la naturaleza, que sea un buen empresario, consciente de su medio social".

Para Martínez, recién estamos empezando a conocer el origen de lo que tenemos y "nos estamos empezando a reconocer como un país con enorme potencial".

¿Por qué es importante saberlo? Martínez responde: "Para conservar. Difícilmente podríamos conservar lo que no conocemos y a lo que no le damos valor. El cocinero de hoy tiene que ser consciente, tiene que saber que las decisiones que toma desde su cocina van a tener un impacto".

