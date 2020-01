La temporada de sol nos llena de felicidad, cualquier edad es favorecida por sus buenas vibras… se escuchan tonadas infantiles como aquella que dice “verano, verano, verano, me esperan la arena y el mar, también la playa y el sol; hace mucho calor, voy a hacer castillos en la arena, divertirme y disfrutar…”

En la familia somos playeros. Basta decir ¡Vamos a la playa! para ver a todos listos con sus aparejos veraniegos en un santiamén. En la navidad comenté en voz alta, para que escuchen los hijos, que cómo me gustaría jugar en la arena con los nietos, tal como lo hice con ustedes… “falta poco papá” me dijo la mayorcita, “probablemente para el verano del bicentenario”, asentando afirmativamente el yerno, “estamos entrenando con ahínco”, me dijeron al unísono, ja, ja, ja. El hijo varón, ya grande y aun soltero, ni se dio por aludido. Seguiré jugando con ellos con rastrillos y baldes en la orilla para después ponernos a chelear, esperando lleguen a la mesa, ceviches, chicharrones y sudados.

¿Qué pescado es bueno para sudados? A mi humilde parecer, todos, dependiendo del tiempo de cocción que le des según el escogido. Puede ser entero, como lo prefiero o en filete grueso y gordo. Dude de los filetes delgados y timoratos. Aunque lo ideal es un pescadito de roca (cabrilla, pintadilla, cherlo, tramboyo, borracho etc.), como se ha preparado siempre en mi Chorrillos querido. Cualquiera sea su elección, es recontra obligado un fondo sabroso y concentrado, ojalá que con esto el hijo político se ponga las pilas ja, ja, ja.

Vamos al mercado, pescado y mariscos , bodega, verduras y cervezas . De entradita una pan-pizza casera y para el refresco, agua de piña, jugo de naranja, de carambola y piña picadita , misma ensalada de frutas.

Ingredientes (para 4 personas)

- 4 pescados enteros

El caldo mellizero

- 1 kilo de bongole o choros

- 1 cebolla roja

- 7 dientes de ajo

- 1 ají amarillo en tiras

- 2 litros de agua

- 1 tronco de kion opcional

- Sal y pimienta

- Ramas de culantro

- 1 cerveza blanca chica

- 1 cerveza negra chica

- Yuyo

El sudado

- 6 cdas. de aceite vegetal

- 2 cdas. de ajos molidos

- 1 taza de salsa de tomate

- 1 ají amarillo en tiras

- ½ taza de yuyo

- 2 cebollas en gajos

- 3 tomates en 8

- Tiras de pimiento (opcional)

- Sal y pimienta

- ¼ de taza de hojas de culantro

- 1 ají limo

- Jugo de 2 limones

Preparación

En una olla echar todos los ingredientes de nuestro caldo mellicero, dejamos hervir por 30 minutos, antes de verter las cervecitas. Cocinar 10 minutos más, colar y reservar el caldo. Pura dinamita.

En un perol con el aceite rehoga el ajo, adicione la salsa de tomate, el ají amarillo, el yuyo y el caldo mellicero que reservamos y hierva. Acomodar las cebollas, los pescados, los tomates, tiras de pimiento, sazonar con sal y pimienta. Tapar, bajar el fuego a temperatura media y esperar con ansias, aproximadamente 13 minutos. Destapar, incluir hojitas de culantro, el ají limo chancado y el jugo de limón. Llevar a la mesa de inmediato. Servir con papas sancochadas, arroz y salsita de rocoto.