El bar Sastrería Martinez ha sido nominado al premio ‘Best Design Awards 2023′, que otorga 50 Best Bars. El local se encuentra en esta lista gracias a su belleza arquitectónica.

Por primera vez en sus 21 años de historia, 50 Best Bar se adentra en el campo del diseño con el lanzamiento del premio ‘Bareksten Best Bar Design Award’. Esta categoría será evaluada por un panel de expertos en diseño hotelero y bares de todo el mundo.

“Sin lugar a dudas, esta nominación es un orgullo nacional ya que Sastrería Martínez ha sido creada por un equipo de peruanos que han trabajado en cada detalle y conceptualizado al 100% todo lo que se encuentra en nuestra experiencia. Desde la fachada, la Sastrería y luego el ingreso a un espacio de la época de la prohibición fortaleciendo su concepto como “speakeasy” que enlaza perfectamente con nuestra propuesta líquida, sin duda alguna estar solo nominados nos llena de felicidad y entusiasmo por seguir innovando”, expresó Diego Macedo, creador y dueño de Sastrería Martinez.

Bar Sastrería Martínez. (Foto: difusión)

El premio ‘Bareksten Best Bar Design Award’ se creó para honrar a los bares de todo el mundo por su diseño bien pensado e ir más allá del estilo y el gusto para alcanzar puntos de contacto de accesibilidad, sostenibilidad e idoneidad para su mercado. Los jueces evaluarán cada entrada basándose en seis criterios: innovación, estética, accesibilidad, ergonomía, compatibilidad ecológica, cociente emocional.





Bar Sastrería Martínez. (Foto: difusión)

Sastrería Martinez es parte de la lista de 50 Best Discovery, una interesante lista sobre comida y bebida, que funciona como una extensión de la clasificación anual 50 Best de restaurantes y bares. Todos los lugares incluidos en 50 Best Discovery han recibido votos de los expertos que crean las clasificaciones de Los 50 mejores restaurantes del mundo y los 50 mejores bares del mundo.

“Solo ser parte de la creación conceptual de Sastrería Martinez y haber pensado en cada detalle junto a mi equipo y el equipo de bar, ha sido gratificante totalmente ya que la confianza y la creatividad tuvieron protagonismo para poder crear un espacio totalmente diferente en Perú. Tener la oportunidad de ser parte de esta nominación y estar dentro los bares más bonitos del mundo nos llena de euforia. Marcar un precedente y valor por el diseño de espacios en nuestro país hace que veamos con otros ojos la gastronomía y es totalmente un orgullo nacional”, sostuvo Luis Pedro Díaz de Rávago del estudio de arquitectura y diseño Objeto.

Esta edición de la lista de los 50 mejores bares del mundo, patrocinada por Perrier, se anunciará el martes 17 de octubre de 2023 en Singapur. Es en esta fecha y noche de gala en donde se develará al ganador de esta nominación.

