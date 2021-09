Desde su nacimiento, hace cuatro años, la marca “Amyra” se especializó en hacer chocolatería de cacao orgánico con endulzantes naturales que puedan ser consumidos por cierto público interesado en cuidarse o seguir una dieta especial.

Aida Mino es la peruana gestora de esta marca recalca que, para obtener sus barras bañadas en licores, bombones, entre otros, solo utiliza cacao orgánico de la región San Martín junto a la panela, yacón o fruto del monje, lo que da como resultado un sabor y equilibrio único.

Con diversas novedades es que ahora estará presentándose por tercera vez (Stand S29) en el Salón del Cacao y Chocolate 2021, en su formato presencial, que se realizará desde este jueves 30 hasta el domingo 3 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (https://salondelcacaoychocolate.pe/).

En esta oportunidad, lanzará su línea de chocolates endulzados con frutos del monje (fruta caracterizada por no tener calorías y por no elevar el índice glucémico): los bañados en chocolate al 70% como las almendras y arándanos, cada variedad viene en un pack de 100 gramos.

En cuanto a su línea de chocolates endulzados con yacón, están la barra con incrustaciones de aguaymanto deshidratados, la barra con camu camu en polvo y la barra de puro chocolate, todos al 70% de cacao en formatos de 50 gramos.

“Estos productos son muy solicitados por personas que no quieren o no pueden consumir azúcar, incluyendo los diabéticos y practicantes de la dieta keto, en el que no se puede consumir azúcar”, destaca Mino.

Presentará también las Pastillas de Chocolate con Café, la fórmula exacta para para elaborar una bebida moka instantánea sin nada adicional. El pack de 100 gramos cuesta s/15 y es de los más solicitados para esta temporada de invierno. Tiene también su licor de chocolate con leche más pisco quebranta, cada botella de 500 ml cuesta s/39.90 y hay una promoción de dos x s/70.

Aparte de haber hecho el gran esfuerzo de estar presente en el Salón del Caca y Chocolate de este año, sigue atendiendo pedidos delivery y pueden contactarla al Whatsapp 930 472 520 o a través de sus redes sociales de Facebook https://www.facebook.com/amyrachocolates e Instagram @AmyraChocolates.

