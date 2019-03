Sabores21: Tradición en la mesa [VIDEO]

A puerta cerrada. El restaurante San Isidro es un espacio conservador, donde todo se ha dispuesto para que pases un almuerzo tranquilo, exquisito, y en la más absoluta tranquilidad. La atención es por reservas, y el público es recurrente, conocidos de siempre.

Pero en tiempos de Facebook e Instagram, nuevos comensales se han interesado por este espacio que se presenta como el mejor restaurante especialista en camarones y langostas de Lima.

“Tenemos 50 años complaciendo los paladares más exigentes del Perú”, dice Eladio Espinoza, quien creció en este lugar, al lado de su padre, el fundador del restaurante.

Sabores21: Tradición en la mesa

Eladio se ha esmerado por mantener la exclusiva carta que deslumbra con la causa de langostinos crocantes con leche de tigre, el tiradito de corvina o sus langostas a la parrilla, que llevan 280 gramos de colita.

Los precios no son económicos, pero si se trata de darse un buen gusto, vale la pena.

Eladio considera que al ofrecer una calidad de primera, y contundentes y exactas porciones, el cliente se muestra satisfecho. Así lo constatamos a la hora del almuerzo.

“Cuidamos el sabor con esmero”, comenta. Eladio acepta sugerencias del cliente, pero es muy estricto a la hora de presentar los platos: “Si el comensal me pide que le agregue un ingrediente, yo lo hago. Pero hago la advertencia. Hay mezclas que afectan el sabor. Por ejemplo, al arroz con mariscos no le puedes meter media porción de camarones. El camarón es de río, es un crustáceo, no es un marisco. El sabor es tan perfecto, que una mezcla así daña el sabor”.

SABÍA QUE



- El restaurante atiende a puerta cerrada en la avenida General Arenales 206, en el distrito de San Isidro.