La Semana del Chilcano , que empezó este viernes y va hasta el 17, tiene muchas paradas obligadas. Una de ellas es el Museo del Pisco, y sus cuatro locales, en el Centro de Lima (Plaza de Armas), en Miraflores (Diagonal 230), Arequipa (Santa Catalina 200) y Cusco (Santa Catalina Ancha 398).

Solo me falta conocer el espacio de Arequipa, y debo confesar que en mis visitas circunstanciales a los otros tres puntos no solo he encontrado buenas propuestas de chilcano, sino, además, una esmerada atención.

El Museo del Pisco es un sueño de Adam L. Weintraub, un fotógrafo estadounidense que llegó hace 20 años al Perú y se enamoró del pisco.

“Después de algunos años investigando sobre el pisco, decidimos emprender un negocio con visión pisquera. Queríamos un espacio divertido pero didáctico, una experiencia de inmersión en el mundo del pisco, con buena comida y que vaya más allá de la oferta que se conocía hasta ese momento”, dice Adam.

En 2012 inauguraron el primer Museo del Pisco en el Centro de Cusco. Justamente lo visité hace muy poco. El lugar es espectacular. Además de buenos piscos, enseñan a los visitantes extranjeros y locales el proceso de producción, origen, estilos y cepas de nuestro pisco. Peruanos y extranjeros apasionadísimos por saber de esta bebida se dan cita para beber y sin planearlo aprender.

Adam, Berner Caballero y Alfonso Costa quieren llevar el pisco al mundo. Por ahora, han conseguido que muchos extranjeros, muchísimos en verdad, lleguen a los museos y descubran que, más allá del delicioso pisco sour, tenemos una variedad de chilcanos, entre otras bebidas que garantizan una buena conversa, un inolvidable momento.

En estos días estamos en modo chilcano, así que toca aprender bebiendo (con prudencia, claro).

La Semana del Chilcano, fundada por el periodista Manuel Cadenas, ha sido creada especialmente para que los peruanos puedan conocer los piscos de calidad. Puedes celebrar en casa (ojo a las recetas) o en algún buen lugar como los museos.

RECETAS DE CHILCANO

Chilcano Clásico:

- 2.5 onzas de pisco torontel

- 1 dash de zumo de limón

- 1 dash de bitter del museo

- Ginger ale

- Rodaja de limón

- Hielo

Chilcano Andino:

- 1.5 onzas de macerado de muña

- 1 onza de macerado de airampo

- 1 dash de zumo de limón

- 1 dash de bitter del museo

- Ginger ale

- Hielo, rodaja de limón y brote de muña

Chilcano Genovés:

- 2.5 onzas de macerado de albahaca

- 1 onza de zumo de maracuyá

- 1.5 onzas de zumo de aguaymanto

- Ginger ale

- Hielo, rodaja de limón, albahaca y aguaymanto

TENGA EN CUENTA

- Hasta el 17 de enero, las sedes de Lima, Miraflores, Arequipa y Cusco ofrecerán la degustación de cuatro chilcanos por 50 soles.