Mantenerse por más de 72 años entre los mejores de su rubro no ha sido fácil y el secreto no responde a una sola palabra. Como nos dice Johnny Schuler, director de la Granja Azul, no hay uno, sino muchos secretos: calidad, historia, dedicación. Y a ello se suma servicio, pasión y amor.

Con una trayectoria indiscutible, ha recibido diferentes reconocimientos; el más reciente es el premio Summum 2022 en las categorías Mejor pollo a la brasa y Mejor restaurante clásico.

Seguir creciendo. La Granja Azul sigue expandiéndose. (Foto: archivo)

Esta historia comenzó con una fascinante lección de creatividad e innovación cuando don Roger Schuler, ciudadano suizo afincado en el Perú, buscó la forma de rentabilizar su propia granja de pollos. Así fue como, en medio de una crisis, apeló a su ingenio y diseñó una barra de metal que le permitió cocinar las aves de forma perfecta, en un horno creado junto a su amigo y socio, Franz Ulrich.

Poco a poco empezaron a llegar más y más personas. El sabor único de su cocina y el cuidado en cada detalle (desde los pancitos hechos en casa hasta la celebrada mayonesa) hicieron que el público llenara el emblemático local de Santa Clara. Así, el 5 de febrero de 1950, nació la Granja Azul.

Además del tradicional local ubicado en Santa Clara, que conserva intactos la mística y la calidad que distinguen a la marca desde sus inicios, su desarrollo y crecimiento se evidencian en el surgimiento de dos locales más, uno en el boulevard de Asia, que opera en las temporadas de verano; y su nuevo restaurante Granja Azul Grill, en la avenida Augusto Pérez Araníbar 1998, en el distrito de San Isidro.

A su local de Santa Clara se suman el de San Isidro y el de Asia, para la temporada de verano. (Foto: archivo)

La casa ofrece opciones de delivery y una innovación constante. Aquí el tiempo no se detiene, aunque la tradición es su sello.

Dato

Granja Azul Grill se inauguró en noviembre de 2020, con una carta que, además de su reconocido pollo, presenta variados cortes de carne a la parrilla, anticuchos, las tradicionales papas, la clásica mayonesa, tan pedida por sus seguidores, los pancitos de siempre, así como nuevas opciones de piqueos.

Todo esto acompañado de sus originales cocteles de la casa y sublimes postres como sus épicos y muy recomendables picarones.