Hay fans del pollo a la brasa . Hay un tipo de peruano que regresa de viaje y no puede dejar de comer, primero que todo, un pollo a la brasa. Hay peruanos que van por el mundo buscando una alternativa y a veces se desilusionan con lo que encuentran (me ha pasado). Ocurre que yo soy ese tipo de fan. Mi amor por el pollo a la brasa es tan grande que he llegado a decir que lo prefiero y lo extraño más que al cebiche y la rica causa. Por eso, visitar Primos ha sido un grato placer.

La cadena que acaba de ganar el premio Summum en la categoría Mejor pollo a la brasa es el resultado de una gran idea de cuatro primos: los Madueño. En Conquistadores, cuadra 2, nació el primer local hace tres años. El éxito fue tal que el año pasado abrieron en Miraflores y ahora van por La Molina.

¿Cuál es el secreto? Marilú Madueño recuerda que pensaron en una pollería que ofrezca un pollo a la brasa como a ellos siempre les gustó. Lo subjetivo es la esencia de grandes proyectos. Y en esa esquina justamente vendían un pollo simplemente rico.

“Era un sabor neutro, limpio, súper crocante y acompañado de una salsa riquísima. Nosotros hemos rescatado la receta, la hemos mejorado y le hemos puesto nuestra onda”, dice, mientras el local se va llenando.

El pollo a la brasa es de esos platos que unen a familias, compañeros de trabajo y patas de toda la vida. Y Primos Chicken Bar es un templo al súper pollo a la brasa, donde todo encaja perfecto: la decoración, las frases en las paredes son ‘instagrameables’, la música y por supuesto la comida, incluyendo los postres y ensaladas.

“Estamos felices de haber alcanzado el reconocimiento Summum. Creo que esto ha sido posible gracias al boca a boca. La gente se pasó la voz, y sin publicidad hemos logrado llenar”, comenta Marilú, orgullosa.

Para ella, la fórmula está en la cocción: “Cada uno puede tener una receta, pero el pollo de nosotros es crujiente por afuera, y tierno y jugoso por dentro”.

El pollo rico que los Madueño quisieron es una realidad.

DATOS

- Tiene dos locales: Av. Conquistadores 201, San Isidro; y Av. Armendáriz 546, Miraflores.

- Pronto abrirá un nuevo espacio en La Molina.

- El diseño y la parte gráfica es el sello que también distingue a Primos.