All You Can Meat es el nombre de la nueva propuesta de Tierra del Fuego, el restaurante del óvalo Gutiérrez, en Miraflores, que destaca por sus carnes, y ese toque de fuego, humo y leño.

La terraza, nos dicen, es la preferida de las noches y de los fines de semana. “Tras las excelentes noticias de liberación de aforos, regreso a clases y reinicio de actividades presenciales de oficinas, en Tierra del Fuego priorizamos la hora del almuerzo con una idea atrevida: todo lo que quieras comer, de manera ilimitada”, indica Diego Kosoy, socio de Tierra del Fuego.

Así que pusieron al equipo de cocina en marcha y, bajo la creatividad del chef David Astorga, nació la idea de incluir en el All You Can Meat con los siguientes platos:

• Anticuchos de corazón de res parrilleros.

• Bondiola al cilindro.

• Chancho al palo campestre,

• Pollo al cilindro.

• Papas fritas tumbay.

• Ensalada de la casa.

(Esther Vargas)

“En esta nueva propuesta incluimos nuestro famoso chancho al palo con esa piel crocante como galleta y ese sabor a leña con sello indiscutible de Tierra del Fuego, junto al favorito y muy pedido pollo al cilindro, que sin duda romperá esquemas de sabores en lo que en carne se refiere”, comenta Diego. Lo probamos, y, sin duda, no exagera.

Otro de los socios de TDF, Oswaldo Zegarra, comenta que la propuesta será el nuevo punto de reunión de los amantes de las carnes, los leños, los carbones y ese indiscutible sabor a parrilla argentina.

“De igual manera esperamos a los curiosos que desean degustar de esta experiencia culinaria, como siempre, en nuestra acogedora terraza al aire libre y el acompañamiento de vinos y coctelería de nuestra excelente barra”, dice.

(Esther Vargas)

Y si no eres de licores, los refrescos de naranja, fresca o maracuyá acompañan muy bien. Si eres de las entradas, un pulpo a la parrilla cae perfecto.

Tierra del Fuego no deja de sorprendernos con su carta. Para volver.

Toma en cuenta

Esta nueva propuesta la ofrecen de martes a domingos de 12:30 p.m. a 4:30 p.m., en Av. Comandante Espinar 866, Miraflores.

VIDEO SUGERIDO

Fiscalía allana inmuebles en Huancayo vinculados a Vladimir Cerrón