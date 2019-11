Blanca Chávez es de esas mujeres incansables y apasionadas que rápidamente te hacen creer en que sí se puede. La arequipeña, dueña del restaurante El Rocoto, es desde marzo de este año y hasta 2021 la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú). Con esa voz entre cálida y enérgica que la caracteriza, Blanca tiene el reto de integrar a todas las regiones en su plan para mejorar el escenario gastronómico local.

Los retos son muchos y ella lo sabe. El entusiasmo no la abandona. Y está segura de que para realmente mejorar los restaurantes, estos deben estar unidos, así pueden sacar la cara como gremio.

Blanca reconoce que en el Perú las cosas están cambiando y es optimista. Los clientes hoy son más exigentes, algo que como cocinera y dueña de restaurante no la atemoriza. Al contrario, la estimula. “El cliente se ha vuelto súper exigente, por eso es importante el servicio y la capacitación constante. Esta actitud ayuda a mejorar a los restaurantes, a los cocineros”, dice.

Para Blanca, un punto en el que se debe poner énfasis es en el cierre de los almuerzos y cenas. Se refiere estrictamente a la presentación de vinos o de aperitivos. Aún nos falta.

La presidenta de Ahora Perú aplaude que hoy nuestro país tenga una amplia propuesta gastronómica que incluye la cocina peruana, fusión, de autor y la comida internacional. “Yo siempre he admirado Sao Paulo por su oferta gastronómica increíble. No hay un país que no esté en ese Sao Paulo, y en el nuestro ya lo estamos logrando”, comenta.

Para la organización, es clave también que se sigan abriendo restaurantes peruanos de calidad en el mundo. Llevar nuestra marca más allá del país es una de las grandes formas de demostrar que somos una potencia gastronómica.

SABÍA QUE

- Ahora Perú realizará este 5 de diciembre la Conferencia Internacional sobre Hotelería y Gastronomía en el Auditorio Ccori Wasi de la Universidad Ricardo Palma.