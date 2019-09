Mientras sus amigos quizá estaban con la pelota, Flavio Solórzano , de entonces 12 años, ya quería ser cocinero . Estaba en su ADN. Empezó ayudando a su abuela a cargar las bolsas de rafia. La cocina estaba allí, y Flavio de pronto pensaba que estaba escrito. Su mundo estaba delante de sus ojos, arropándolo. Solo había que dar un paso, llenarse de confianza. Lleva 25 años cocinando, y hoy desde El Señorío de Sulco comanda el buque insignia de la familia con rigor, pasión y responsabilidad.

Flavio es profesor de cocina, y se define como un maestro que no se estresa porque cree que los estudiantes –adultos al fin– deben decidir si van o no, si atienden o no, si aprenden o no; lamenta que de alguna manera la nueva generación no sea tan dedicada.

No hay pesimismo en sus palabras. Lo que hoy ve lo hace sentir feliz: se nota una valoración de lo peruano, de la comida tradicional. “El amor y aprecio hacia nuestra gastronomía están presentes, se vive y se respira más peruanidad en las mesas, y está claro que esto no es una moda, una cosa pasajera”.

El cocinero cree que se debe vivir cada día de la mejor forma, y para él la mejor forma es cocinando.

Esta mañana ha preparado causitas para el nido de su hijo. Le propusieron algo dulce, pero le provocó sorprender.

“La cocina es mi vida”, dice este hombre que no se cansa de investigar y explorar, y que reconoce a las mujeres como inspiración, formadoras y maestras.

Su abuela, su madre Isabel Álvarez y las señoras picanteras han sido las que marcaron su camino.

“Mucha gente no valora el rol de la mujer en la cocina peruana. Pero, en mi caso, las mujeres han sido fundamentales, verdaderas maestras y yo solo tengo palabras de agradecimiento”, comenta Flavio, regresando a esos días de niño, rodeado de mujeres que cocinaban con amor. Y él miraba, como quien planea el gran salto.

DATO

- Solórzano es jefe de la Escuela de Alta Cocina de Columbia, chef de El Señorío de Sulco y fundador del desaparecido Mistura.

