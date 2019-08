En medio del boom de cafeterías de especialidad en el país, Origen Tostadores de Café tiene un lugar especial. La temática de Star Wars es un distintivo, pero el café es el rey.

Magdalena es el local más amplio. Allí nos recibe Gino Kanashiro, el creador: “Lo más importante, y creo que ese es el secreto, es el entrenamiento”. Justamente su equipo se alista para una prueba de aguas. Todas las aguas no son iguales para el café, y es preciso notar la diferencia para entregar cada día la mejor taza. Para un paladar que no conoce, esto puede parecer un capricho, una extravagancia. No lo es.

“Muchas veces las cafeterías se enfocan en los baristas, pero en mi opinión los que deben tener la mayor fortaleza en información son los meseros, ya que son el primer contacto con los clientes”, explica. En una cafetería de especialidad te sirven el café y te cuentan la historia de esa taza. Solo así, cree Gino, vamos a empezar a valorar el trabajo de nuestros caficultores.

La carta va más allá de los tradicionales espressos o americanos. Puedes pedir un v60, prensa francesa o Aeropress. O animarte por sus versiones heladas como el apoteósico Orange Coffee, o Cáscara Passion, que lleva cáscara de “cerezos de café carbonatada con un dash de zumo de maracuyá”. A mí me encanta el que combina con flor de Jamaica. Los postres y los salados logran un maridaje perfecto.

“No estamos en un mercado australiano o estadounidense, donde solo se busca café. Al peruano le gusta comer. Con el boom gastronómico, el café gana, pero no podemos dar solo café. Estadísticamente aquí el consumo es 50 y 50, entre comidas y bebidas”, explica Gino.

El flan de quinua es una estrella.

Los cafés son de orígenes diversos, como Amazonas o Satipo. “Una cafetería de especialidad no es una moda, no es un look”, asevera, mientras nos recomienda un excelente café de Alto Mayo. La taza está lista.

SABÍA QUE

- Origen Tostadores de Café tiene tres locales en Lima. Surquillo: Calle Las Tiendas 295. Pueblo Libre: Av. Bolívar 1199. Magdalena: Av. Faustino Sánchez Carrión 479.

- Se ha incrementado la compra de café en grano en estas cafeterías.

DATO

- El café más pedido en Origen Tostadores de Café es el capuccino. Le sigue la prensa francesa, el espresso y el v60, de acuerdo con Kanashiro.