Sabores21: Los Chiclayanos en Lima

Los Chiclayanos es un huarique en Breña que logra trasladarnos a la ciudad norteña, donde ya se sabe que se come bien. En este espacio de la chef Ruth García no existe el término fusión. Todo es de Chiclayo, todo, remarca.

Ruth trae el 99% de los insumos de su ciudad natal. Desde que instaló el huarique –hace solo unos meses– tuvo claro que no se alejaría de su sazón tradicional y así lo pudimos confirmar.

“Nuestra comida es bien valorada, y eso nos llena de orgullo y nos anima a ser mejor cada día”, dice, mientras nos sirve un arroz con pato exquisito que lo cocina con cerveza negra por más de una hora. Destacan las clásicas y excelentemente logradas tortitas de maíz, así como el cabrito con frejoles. En la carta no falta el cebiche de caballa y tollo, el pepián de pavita, y los lunes del muy pedido espesado.

“En Los Chiclayanos servimos el mismo plato que encontrarías en cualquier rincón de Chiclayo. Por eso traemos desde nuestra tierra insumos como el choclo, el loche, el pescado tollo, la caballa, la raya, la chicha de jora y hasta el chiringuito”, comenta Ruth.

El cebiche de la casa es una fiesta marina: tres tipos de pescado, mariscos y conchitas, además de las tortitas y el chiringuito.

DE LUNES A DOMINGO



Los domingos, a la hora del desayuno, te reciben con un contundente Frito: carne de chancho frita, acompañada de yucas, sarsa de cebolla y marraquetas.

Y para cerrar, la famosa gaseosa Cassinelli, heladita. O un postre, que podría ser el champús con cachangas rellenas de queso.

¡A comer!

SABÍA QUE



- Ruth García explica que en Los Chiclayanos no se hace fusión. Sirven el mismo plato que encontrarías en cualquier rincón de Chiclayo. Luzmila Díaz, su mamá, es una de las más destacadas profesionales de la cocina norteña.



- En Los Chiclayanos se sirve la famosa gaseosa Cassinelli.



- Se encuentra en la calle Juan Pablo Fernandini 1009, en el distrito de Breña.