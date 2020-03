Sabores21: 3 imprescindibles de Punta Hermosa

CEBICHERÍA MANUEL A SU SERVICIO

Empezaron en la playa, pero les tocó mudarse y hoy tienen una cebichería emblemática, donde los platos como el cebiche, el arroz con mariscos y los choritos a la chalaca son una delicia para el paladar. La chef es Marina Sandoval, hija de Punta Hermosa. La acompaña su esposo Manuel Naranjo, y sus hijos Marina y Pilar.

ALMA PLENA CAFÉ

No sé ustedes, pero cuando voy a la playa y me quedo a dormir, el desayuno casi siempre tiene mal café. No es el caso de Alma Plena, donde Alma Orbegoso y Nino Torres acaban de inaugurar Alma Plena, un acogedor lugar donde encontramos café de Santa Teresa, Cusco. Los acompañamientos son una delicia. Parada obligada para recargar.

TRATTORIA DON ANGELO

Con 21 años en Punta Hermosa, la Trattoria Don Angelo es, sin duda, el restaurante más emblemático de Punta Hermosa y uno de los mejores del sur chico. El creador Angelo Cicala ya no está, pero su nieto Gianfranco hace maravillas en la cocina. También aquí encontramos una de las mejores tortas de chocolate de Lima. Tienen que ir.

