Las paredes están decoradas de bambú. El techo de barra tiene hojas de palma de Piura, hay lámparas de peces globo sobre la barra traídas desde Tailandia y boyas de vidrio colgantes en la entrada del bar. Cuenta también con una terraza rodeada de plantas.

La pandemia no detuvo los sueños y proyectos del bartender Nando Córdova, quien regresa con The Parrot Shadow. Es un concepto de coctelería tiki inspirado en los bares de California de 1933 y creado por Ernest Beaumont Gantt, que luego cambia de nombre por Don The Beachcomber, personaje aventurero, que, a lo largo de su vida, viajó por Jamaica, Hawaii, Tahití, entre otros países.

Nando rememora el legado de este personaje y crea algo que para la época se conocía como Rum Rhapsodies y se conoce hoy como coctelería tiki. “Si no puedes ir al paraíso, yo te lo traeré”, dice el experimentado bartender.

Es justamente eso lo que encontrarán en este nuevo The Parrot Shadow, un espacio de culto al ron, a la coctelería exótica y tropical, donde respetan y mantienen las recetas según su autoría y lugar de origen.

The Parrot Shadow nace como una propuesta de Pop Up en 2017. En 2019 abrió en un pe-queño espacio en Miraflores, pero la pandemia hizo que el proyecto tome una pausa. Ahora es que se vuelve a encontrar con sus comensales, amigos y seguidores en un espacio tropical en el corazón gastronómico de San Isidro (calle Santa Luisa 250).

Para una primera cita propone tres cocteles: Mai Tai, el coctel insignia de la coctelería tiki; Welcome To Paradise, uno de los cocteles de autor más vendidos y Exótica Negroni, una reversión exótica del clásico Negroni. Y uno más: el clásico Mojito, que busca posicionarse como los mejores de Lima. En el lugar encontrarán cerca de 230 etiquetas de ron, lo que no excluye el servicio de otros destilados como el gin, vodka, pisco, whisky, tequila y otros.

La carta tiene cuatro espacios: Tiki & Exotic Cocktails, Traditional Caribbean & Rum Clas-sic Cocktails, Signature Cocktails, Pisco Tropics, (RUM) Reversiones y Clarificados.

Hajime Kasuga, cocinero nikkei peruano de ascendencia japonesa de tercera generación y hoy embajador de buena voluntad por el gobierno japonés, ha logrado que la carta sea un viaje de sabores exóticos, logrando involucrar platos que van desde influencia cantonesa, japonesa, coreana, indonesia y hawaiana, lo que permite ofrecer variedad pensando en clien-tes que no consumen proteína animal. Sin embargo, estos serán ofrecidos como un adicional en algunas opciones.

El chef José Luis Mifflin tiene el perfil de sabores que buscábamos para hacer match con Hajime. Tiene a su cargo los “fuera de carta” como las gyozas, el rumaki (aperitivo de fiesta popular hawaiana, que se remonta a mediados del siglo XX), makis y más.

Entre los platos fuertes que más resaltan está el Smash Sushi, la versión del Oshi Sushi; los Hawaiianos Poke Bowls; Bibimbap, un plato de Korea; el Mie Goreng, que es un plato de Indonesia; la ensalada fresca y caliente (Bongo Bongo Salad / Volcano Hot Salad).

