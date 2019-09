Villa Rica es una de las zonas cafeteras del Perú que si amamos el café peruano debemos conocer. El primer paso para llegar a esta ciudad es probar su café, por ello la Expo Café de Villa Rica que empezó hoy en el centro de Lima es una gran oportunidad para conocer toda su oferta.

Esta mañana fui a la Plazuela del Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377), donde los caficultores -llenos de entusiasmo- me ofrecieron café, y una serie de productos como el dulce de café, la cáscara de café para infusiones, y hasta artículos de belleza como acondicionadores y champús en base a café. Mi visita culminó con una compra espectacular: una planta de café.

El lema de esta feria -que dura hasta el domingo 11 de agosto- ess "Lima Caliéntate Cafeteando” .

Los visitantes podrán catar cafés especiales, gourmet, orgánicos y selectos del único distrito 100% caficultor del Perú.

Andrea Flores, caficultora y presidenta de la Cámara de Turismo, Producción y Ecología de Villa Rica, espera que cada vez más peruanos conozcan, consuman y disfruten nuestro café: "Perú consume poco más de 600 gramos de café por persona al año, mientras que países como Argentina y Chile -que no son productores- superan los dos kilos. En Europa, entre 6 y 10 kilos. Perú con tantos premios mundiales no aprovecha el café. Se toma café negro, café de descarte o soluble cuando tenemos calidad".

En esta exposición participan 30 productores con cafés finísimos desde 15 soles. Además, si buscas un selfie la foto obligada es con la Cafetera Gigante de Villa Rica.

cafe

El alcalde de Villa Rica, Clever la Torre Moscoso, informó que están ampliando alianzas y desarrollando acciones para promover la ruta del café a Villa Rica, así como el descubrimiento de fincas y productos.

Hace muy poco estuvimos en Villa Rica, uno de los 8 distritos de la provincia de Oxapampa en la región Pasco, y no solo recorrimos cafeterías. Hablamos con productores en sus fincas y vimos el extremo cuidado que tienen para lograr un café de alta calidad.

El café es el motor de esta localidad. Mujeres como Ana Ipenza impulsan el consumo de este producto con mucha pasión. "Queremos que más personas descubran lo nuestro", me dice al lado de su esposo Carlos y su hija Kariana. Juntos están en la finca D'Kars, entre 1650 y 1700 msnm.

cafe

A Freddy Marín lo conocía por Instagram hasta esta mañana. Este joven, hijo de productores, tiene la marca Quero Café de la finca Marín.

En su stand hay una serie de derivados del café como la cáscara deshidratada para infusiones. También nos muestra manjar de café, y un dulce de café. La variedad Pacamara y Geisha está en el stand de Marín, un apasionado emprendedor.

CAFE

Sin duda, no hay pierde. Buenos precios y café A1.

Revisa el programa para que armes tu agenda:

AGENDA

AGENDA 2

LA CAFETERÍA DE LA SEMANA

Origen

Origen Tostadores de Café tiene tres locales: en Magdalena, Surquillo y Pueblo Libre. Los tres espacios son agradables y nos ofrecen café especial de diversos orígenes.

En Origen tuestan el café que seleccionan en diferentes fincas del país -Cusco, Amazonas, Junín, Cajamarca- para presentarlos en Espresso Bar y Brew Bar. Además, encontramos una buena carta con postres artesanales, accesorios para 'coffee lovers' y métrodos artesanales para preparar café en casa.

cafe

El local de Surquillo se ubica en Calle Las Tiendas 295; el de Pueblo Libre en la avenida Bolívar 1199; y el Magdalena en la avenida Faustino Sánchez Carrión 479. Este último es un templo para los amantes de Star Wars.

Origen Tostadores de Café abrió sus puertas en marzo del 2013 y desde entonces, como dice Gino Kanashiro -su creador- mantiene su filosofía de ofrecer cafés especiales y trabajar directamente con los productores teniendo un especial cuidado con la trazabilidad y la cadena de valor del café.

En una entrevista anterior, Kanashiro nos explicó su profundo amor al café: “Para mí el café es todo, es mi vida. El otro día me puse a pensar qué estaría haciendo si no me dedicara al café y me quedé en blanco, lo cual demuestra lo importante que es para mí. Desde pequeño siempre tomaba café en casa. Antes de ir a la escuela, incluso. Era un café instantáneo. Para mí es inolvidable ver a mi papá con el periódico, su cigarro y una taza de café al lado”.

cafe

cafe

EL CAFÉ DE LA SEMANA

Hoy disfrutamos del delicioso café de Activa Café de Ana Ipenza, quien nos presentó un excelente café gourmet en proceso honey de Villa Rica.

Si van a la Expo Café de Villa Rica no dejen de probarlo.

ACTIVA CAFE

EL EVENTO DE LA SEMANA

El 4to Torneo de Arte Latte, organizado por la escuela Team Barista Perú y la cafetería Terruá, se desarrollará este sábado a las 6 de la tarde en el pasaje Tello 163, Miraflores.

El ingreso es libre y participan baristas de diversas partes del país. El jurado: los baristas Vanessa Fabián y Ricardo Robles.