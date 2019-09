Matías Cillóniz está en todas.

“Soy un anfitrión por naturaleza. Me encanta atender, agasajar, recomendar, nutrir. Me fascina escuchar la percepción de la gente, lo que gusta, lo que no, lo que los deja pensando y a qué se dedica cada uno. Encuentro inspiración en las conversaciones y me queda clarísimo que la vida es un viaje de aprendizaje constante”, dice.

El chef sostiene que Mó es el restaurante de barrio al que puedes acudir en cualquier momento del día con cualquier ánimo: “Desde un desayuno de semana hasta una cena con vinos y amigos, pasando por un almuerzo rápido o un café y dulce de media tarde”.

LA DIFERENCIA

“Queremos generar conciencia, incentivar a nuestra sociedad a mirar más allá, a consumir consciente y sin tabúes. En Mó generamos un espacio sin pretensiones para que puedas pasarla bien, conversar y comer rico, donde además contribuyes con una causa que trasciende al negocio”. Y así es. La carta desafía y provoca. La prioridad es el vegetal, el producto local y el de temporada. Buscan siempre el mejor productor de huevos de corral, de mantequilla orgánica o productores pequeños con insumos desarrollados con cariño. También trabajan con cortes de carne o pescados que tengan tabúes en la sociedad y que necesiten un empujón para romperse a favor de la sostenibilidad.

La propuesta, explica, nace de la necesidad del equipo por crear plataformas para generar conciencia y tomar acción a favor de la sostenibilidad, respeto e igualdad en nuestra industria y sociedad.

La mayor satisfacción del joven chef es aportar, que el granito de arena sea más bien un terrón.

SABÍA QUE

- Mó Bistró se ubica en la avenida Angamos Oeste 1146 Miraflores.

- La propuesta de Matías Cillóniz es consumir “consciente y sin tabúes”. Su causa trasciende al negocio.

DATO

- En Mó Bistro todo gira en torno a la sostenibilidad, el respeto y la igualdad. La prioridad es el vegetal, el producto local y el de temporada.