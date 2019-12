Contemplar a Ariana Medina mientras prepara café es una experiencia maravillosa. Para tener una buena taza se necesita arte, paciencia y un producto de calidad. No es la primera vez que converso con ella, ahora ya me sonríe, quizás porque perdió la timidez inicial. La he visto ganar, serena y con humildad, el II Campeonato Femenino de Barismo Espressate Mujer.

En esta ocasión, con esa delicadeza silenciosa, pone sobre la mesa un Flat White, una bebida a base de espresso con leche y una capa fina de microespuma. No es un Capuccino, pero se le parece. Quienes sabemos un poquito de café lo distinguimos bien.

Para Ariana ser barista es comunicar la historia del café que sirve. A los 26 años, es una profesional distinguida que anhela ser campeona mundial. Tiene una cafetería que en apenas un año ha logrado salir adelante, y promueve el café desde donde le toque estar.

“Tenemos café del Cusco, de Yanatile, Calca. Trabajamos con cuatro productores de esta zona: Benito Pari, Ronaldo Peña, Seferino Quispe y Emer Monroy, de la mano de Wadner Gamarra”, explica Ariana. Variedades de café como bourbón, pache, geisha, castillo, caturra y más encontramos en este espacio.

La relación con el productor es directa. Viaja regularmente para “poder hacerle seguimiento al campo y a los procesos”. Y espera que los peruanos entiendan al fin que no se trata de apretar un botón o echar un sobrecito en agua.

Abisinia empezó en 2017 distribuyendo café, pero recién en febrero inauguró cafetería.

Prepara un Cold Brew (café helado) con hierbabuena y cerramos con un Aeropress. Volveremos.

DATO

-Con Israel Medina, su hermano, y Hitomi Ontaneda fundaron la cafetería Abisinia, en Rodríguez de Mendoza 245, Pueblo Libre.