POR GIOVANNI BISSO (giovanni.bisso@gmail.com)

La semana pasada me reuní con mi buen amigo Armando de la Apsom (Asociación Peruana de Sommeliers) y me comentó sobre un vino rosado delicioso de uva tempranillo que había probado; como no podía ser de otra manera, lo pedí para evaluarlo.

Bodegas Allozo Centro Españolas tiene 250 ha situadas en la comarca de Tomelloso en Castilla-La Mancha, entre 650 y 680 metros de altura sobre el nivel del mar, que se encuentran rodeando a la bodega en las que se pueden diferenciar parcelas por edad, variedades y por diferente tipo de suelo, para lograr vinos de autor.

Hacen vinos con siete variedades de uva que incluyen tempranillo, garnacha, airén y verdejo; además, son pioneros en la introducción de variedades que no son españolas como cabernet sauvignon, merlot y syrah.

• Vista: Presenta un color rojo fresa muy atractivo.

• Olfato: Notas de ciruelas, frambuesas, deliciosas moras y, al final, un recuerdo floral de rosas rojas.

• Gusto: Fresco, de acidez moderada y muy amable en boca, vino perfecto para cualquier ocasión.

• Precio: S/41.00

• Pedidos: avd_apsom@hotmail.com