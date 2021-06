María Alejandra Martínez tiene 26 años y ha cumplido un sueño: tener su propia cafetería. Se llama Artesánico , y nació apenas el 10 de mayo, en Alcanfores 290, Miraflores, interior 5. Está en un segundo piso, al lado del hotel Four Points by Sheraton, lo cual es una gran ventaja porque la clientela no falta.

“Decidí arriesgarme y me ha ido muy bien”, dice María Alejandra, quien empezó en el café como barista. Es ella la que atiende y prepara las bebidas. Su hermana la apoya con los postres.

“Soy barista, estudié Hotelería y Turismo, y la experiencia que he tenido en cafeterías ha sido clave”, cuenta mientras prepara café en el método V60.

Ofrece café de Villa Rica, y próximamente sumará otro origen. El lugar es agradable. Probamos espresso, capuccino, americano y una muy buena empanada de lomo saltado.

Un Espresso para empezar el día.

Algo que debemos resaltar es el talento para el dibujo de María Alejandra, quien se da el tiempo para ilustrar los vasos, a mano y al instante, con hermosos paisajes.

En San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de Lima, Carlos Arqueros vio un futuro: gente trabajadora, emprendedora y con recursos suficientes para regalarse un buen almuerzo trujillano. Para muchos, SJL es sinónimo de pobreza y caos, pero no es así. San Juan es una radiografía del Perú, donde hay diversidad, y un mercado que no deja de crecer a veces silenciosamente, y en otras con demasiado ruido. Es un distrito complejo, donde la gente no es de tirar la toalla, y donde sus avenidas principales son como una vitrina para ver, por ejemplo, construcciones en marcha y nuevos negocios.