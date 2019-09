En una esquina de la avenida Primavera en Santiago de Surco , The Burger Factory Resto Bar lleva cuatro años demostrándole a todo su público que una hamburguesa puede ser tan buena sin tener que caer en los excesos de grasa que todos conocen.

Diego Piñeiro, dueño del restaurante, resalta la importancia de comer sano, como en casa. The Burger Factory se caracteriza por elaborar sus hamburguesas, acompañamientos, piqueos y bebidas, con insumos selectos y frescos.

The Burger Factory. (Foto: Naoko Ivazeta)

Es probable que, con el transcurso de los años, los comensales hayan asociado a este tipo de platos con la "comida chatarra" y el estilo de vida sedentario. Diego Piñeiro lucha cada día para devolverle a las hamburguesas una imagen más positiva.

Después de mucho tiempo de probar las populares "burger" de carretilla, supo que debía emprender un negocio propio que le dé al público una variante gourmet. Su mamá le decía: "Diego, no comas en la calle hamburguesas que te pueden caer mal, mejor come en casa". Y su madre le preparaba lo mismo, pero con mejores productos y con cariño.

LA ESTRELLA DE LA HAMBURGUESA

Diego priorizó la carne, el verdadero corazón de las hamburguesas. Con una contundente porción de 200 gramos, Víctor, cocinero pionero de The Burger Factory, cocina cada carne con sal y pimienta en una plancha con un poco de aceite.

"Todas nuestras carnes tienen menos de 15% de grasa. Nosotros hacemos la mezcla. Son cortes magros y la carne es peruana. El tema de nosotros de hacerla en la plancha, en vez de la parrilla, es que conservamos los sabores, no se pierden", dice Diego.

La Pepper Mush, una de las hamburguesas estelares de The Burger Factory. (Foto: Naoko Ivazeta)

"La hamburguesa es la carne. Tú la puedes comer sin pan y sigue siendo hamburguesa", acota.

El tiempo de cocción puede depender del gusto del público. Para un término medio, este dura entre dos a tres minutos. El resto queda a la creatividad pura de los chefs en The Burger Factory. Cebolla caramelizada, tocino, huevo, lechuga, tomate, queso siuzo, jalapeños, y un sinfín de insumos de gran calidad pueden acompañar la hamburguesa.

Pero la carta no se queda corta. También hay piqueos deliciosos, como alitas a la barbacoa, choripapas (una vertiente de la salchipapa, pero con chorizo artesanal), y aros de cebolla. Y un alto aquí, ¡qué aros de cebolla! The Burger Factory tiene, sin duda, uno de los mejores en el mercado.

En este restaurante, los platos saben a casa. Las hamburguesas no chorrean en grasa como en la esquina de la 'Tía Veneno'. Son hechas como la haría una madre o un padre para sus hijos.

No bañarlas en aceite tampoco significa que dejen de ser jugosas. Los cocineros de The Burger Factory encontraron en la plancha una oportunidad para guardar los sabores de la hamburguesa. Víctor, por ejemplo, es tan diestro que no necesita termómetro para medir los tiempos y saber en qué momento está lista para llevarla a cada mesa.

"(Una hamburguesa de la calle) Se siente muy grasosa y yo no lo consideraría una comida, como para un niño. El restaurante comenzó con la idea de por qué tú mamá te decía que las hamburguesas que comes en la calle son chatarra, y la de tu casa sí son comida", señala Diego, y así continúa con su misión de demostrarle a todos que las hamburguesas son comida.

El equipo de The Burger Factory, con Diego Piñeiro de azul (tercero de izquierda a derecha). (Foto: Naoko Ivazeta)

Aquí Diego y Víctor nos muestran cómo preparar una hamburguesa tejana:

DATOS:

The Burger Factory Resto Bar se ubica en la avenida Primavera 120 de Santiago de Surco, en el cruce con la avenida Caminos del Inca. Su horario de atención es (de lunes a viernes) de 12 a 3 p.m. y de 7 a 11 p.m. Los sábados solo de 7 a 11 p.m. y los domingos descansan.