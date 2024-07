La revista Time Out da cuenta que Manifesto 13 se ha ganado un puesto entre los 50 mejores de Madrid por su tradición y atractiva propuesta en la gastronomía madrileña.

El restaurante, de emprendedores peruanos afincados en Madrid, brinda a sus comensales un recetario italiano más o menos clásico.

“Entre cervecerías de madera, mesones supervivientes y rincones de comida étnica, las tendencias gastronómicas remueven el barrio de Olavide. Uno de los últimos restaurantes destinados a liderar el cotarro foodie, de estas calles chamberileras y de Madrid en general, es Manifesto 13. Un italiano moderno que nació mirando la tradición. Un lugar en el que sentirse especial dentro de la moda, dure lo que dure, pero donde los guiños a la última no desvirtúan una cocina atractiva y satisfactoria”, explican.

Manifesto 13 arrancó bajo una propuesta de cocina italiana, aliada con vinos naturales y coctelería. Se trata del proyecto del peruano Michael Duncan que es el principal inversor de Manifesto 13. Lo ha desarrollado con sus hijos Nicholas y Mark Duncan, aliado además con Juan Carlos Pareja. Peruanos de nacimiento y afincados en Madrid, todos ellos han formado la sociedad que lidera este negocio.





¿Dónde está ubicado Manifesto 13?

Calle Hartzenbusch 12, Madrid, España. Puedes conocer su carta aquí .





¿Cuáles son los 50 mejores restaurantes de Madrid?

Según la revista Time Out, “algunos restaurantes entran en esta lista en constante renovación al tiempo que otros salen o se consolidan. No hay orden. No tiene por qué ser mejor el puesto 2 que el 16. Cada una de estas 50 direcciones puede ser igual de emocionante y atractiva según la situación”.

