Restaurante 'Como agua para chocolate' cumple 24 años: un pedacito de México en San Isidro

Cuando Alejandra Peralta (Veracruz) llegó al Perú no sabía que se iba a enamorar de nuestro país. Y ocurrió, y decidió quedarse. Fue así como inauguró un restaurante en San Isidro que llevaría el nombre de la novela más reconocida de la famosa escritora mexicana Laura Esquivel. Se llamaría 'Como agua para chocolate' y desde entonces -hace 24 años- se ha mantenido firme en su propuesta de ofrecer comida mexicana tradicional.

Alejandra -que recientemente estuvo en 'Perú, Mucho Gusto' y agotó todos sus productos- celebrará este sábado una fiesta con mariachis -por supuesto- para agradecer el cariño de sus comensales: en un comienzo la mayoría era extranjero, mexicanos claro. Hoy, el espacio es visitado cada vez más por peruanos. Para la fiesta promete Margaritas, y música ranchera, además de criolla.

La carta es un verdadero tributo a la cocina mexicana, destacando platos emblemáticos como el mole poblano, tacos al pastor, enchiladas y el tradicional pozole. Cada receta es elaborada con ingredientes frescos y auténticos, transportando a los comensales a las cocinas de Puebla, Oaxaca y el norte de México. Alejandra se ha esmerado en tener los mejores tequilas y mezcales de su país. Muestra sus etiquetas con orgullo.

Para la Michelada, una bebida clásica que combina cerveza con clamato que le dan un sabor único y picante- ha seleccionado a las marcas más emblemáticas de su país.

Casada con holandés, y madre de dos hijas nacidas en Lima, Alejandra -que ha armado un altar donde resalta la artista Frida Kahlo- cuida cada detalle de los platos, la atención, y el decorado en el ambiente que tiene tres niveles.

El éxito es tal que no descarta un segundo restaurante en algún punto de esta ciudad. "Si he llegado a los 24 años es porque algo he hecho bien. La gente que viene aquí viene a comer a mi casa. Hemos hecho un espacio acogedor, de colores vivos y auténtica tradición".

Con unos 25 platos en carta y 25 antojitos, 'Como agua para chocolate' se ha convertido en parada obligada de los que disfrutan la comida mexicana. "Yo amo los pescados y mariscos que se preparan en Perú, aprecio la gastronomía peruana, y no es que buscamos competir o rivalizar. Es tener una opción más, para conocer y apreciar", dice Alejandra.

Aquí no encontrarás Tex-Mex, esa fusión culinaria originada en la región fronteriza entre Texas y México, que se ha hecho muy popular, remarca Alejandra. "Y tampoco imitaciones. Estamos enfocados en lo tradicional, esa es la historia que hemos contado en este tiempo y que seguimos haciendo con mucho gusto".

'Como agua para chocolate' no es solo un restaurante. Es una ventana al alma de México y una experiencia que te transporta a tierras aztecas de la manera más auténtica.

