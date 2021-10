Renzo Frías (Lima, 1999) hizo que su gusto por las parrillas y los ahumados dejara de ser solo un pasatiempo y lo convirtió en su trabajo, al cual le dedica su 100%. En el marco de la primera cuarentena por el COVID-19, el joven parrillero creó Entre Carne y Fuego BBQ, en donde tiene una comunidad de 37 mil seguidores con quienes comparte recetas y tips. Todo por amor a las brasas.

Hace poco viajaste a Estados Unidos (EE.UU.) y, además de una maleta con ropa, como lo haría cualquier viajero, llevaste contigo una caja china...

Tenía allá una parrilla, pero quería combinar las tradiciones americanas con algunas peruanas y por eso quise llevar mi caja china. Pesaba 13 kilos, la llevé en una maleta, me ocupó la mitad de todo el peso. Tuve que llevar menos cosas (risas), pero logré irme con mi caja china.

¿Y qué tal esa experiencia?

Un boom en las redes sociales, y permitió que la gente en EE.UU. pueda ver cómo la cocina peruana se puede reflejar en la caja china. Podemos hacer cosas diferentes. Mis vecinos me preguntaban qué era eso y querían probar todo lo que hacía. Y a la gente le gustó bastante, lo hacía casi todas las semanas. Aproveché e hice unos videos, se hicieron viral.

Hasta se puede hacer una pachamanca…

Sí, la verdad que todo lo que puedes hacer en el horno de tu casa lo puedes también hacer en la caja china. Se pueden hacer demasiadas cosas.

Eres bastante joven, tienes 22 años. ¿Cómo así surge este amor por las brasas?

En el 2018 viajé a EE.UU. y mi tío me hizo probar unas costillas ahumadas al estilo tradicional americano. Era la primera vez que las probaba y fue totalmente diferente a lo que había probado. Y dije no, en Perú ya no quiero probar en ningún restaurante porque no será lo mismo, quiero hacerlo yo. Fue él el que me enseñó el ahumado americano y yo quise también darle ya un toque más peruano. Me compré un cilindro para empezar, fui experimentando, hice algunas recetas, hasta que logré el mismo resultado y orgulloso se lo mostré. Y así fue experimentando de a pocos, hasta que vino la pandemia.

¿Ese fue tu primer acercamiento con el mundo de la gastronomía?

Ya me gustaba la cocina, pero más que nada ver cómo se hacía, sobre todo las parrillas y los ahumados. Pero no me animaba todavía hasta que probé allá y viene y dije no, tengo que hacer lo mismo, yo tengo que cocinarlo.

Y, claro, ahora tienes tu canal de Instagram, Entre Carne y Fuego BBQ, en donde tienes 37 mil seguidores. ¿Cómo comenzaste?

Nació gracias a un en vivo que hice con Mr. Grill. Creé la página y durante la pandemia con más tiempo me dediqué a hacer más videos, me gustó. Al principio no tanto por el presupuesto. Cada vez que había carne e incluso pollo para encuentros en familia o amigos, aprovechaba y hacía un video. Hice un costillar de res, que fue la segunda vez que lo hice durante la pandemia y me hice viral. Hasta una de las páginas más grandes de parrillas de Sudamérica, los Locos x el Asado, me publicaron en su página. Me gustó la interacción de la gente, me pedían recetas. Dije bueno, me gustaría dedicarme a esto y le metí más fuerza. Y ahí ya se convirtió en un trabajo más que un hobby.

Justamente a eso iba, ¿lo que al inicio fue un pasatiempo, ahora ya es tu trabajo?

Sí, ya es un trabajo. Estudio en las noches, lo bueno que ahora es virtual; y durante el día ya me dedico a editar, grabar videos, me dedico a todo lo que es mi planeación de contenido para la semana o el mes. Ya se convirtió en un trabajo, ya me dedico al 100% a esto.

(Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

¿Y cómo fue este proceso de poder compartir con otra gente, no solamente de Perú sino de otros países, sus experiencias?

La verdad que me sorprendió. Porque bastante gente se fue interesando en mí. Si bien hacía mis propias recetas también hacía las recetas sobre todo las americanas. Quería que se expanda más el mundo del ahumado aquí en Perú, pero que lo vean de otra forma, más divertido. Si bien un ahumado demora nueve, diez, doce y hasta quince horas, durante ese tiempo puedes divertirte. Y a la gente le gustó también que lo haga a mi manera, dándole un toque peruano.

Y creaste grupos de WhatsApp...

Sí, más que nada lo del grupo de WhatsApp fue para tener un contacto más directo con mi comunidad, en donde la mayoría se conoce entre sí y compartimos tips, recetas, recomendaciones, me pueden hablar también a mí y yo respondo. Es para compartir. Son seis grupos de 250 personas aproximadamente cada uno.

Tengo la sensación de que la pandemia ayudó un poco a que el mundo de la parrilla crezca en el Perú. ¿Es así?

Sí, la verdad que sí. Una de las cosas buenas de la pandemia, a pesar de lo malo también que ha pasado, es que gracias a ella las familias han compartido más tiempo en casa. Y se han unido más junto a las brasas, el fuego. Y eso ha hecho crecer el mundo de las parrillas, de los ahumados, y así se ha fortalecido más para que sea más que nada una comunidad.

¿El mundo de las parrillas se volvió como una especie de escapatoria para algunos?

Sí, porque al estar encerrados en casa por la pandemia, no se podía salir para nada. Eso ayudó a acercar y a buscar algo para cocinar en familia, ayudó a escaparte un poco del momento, de ver tanta tragedia que pasaba en el mundo, y a sacarte un poco de la realidad. Porque cuando uno está en la parrilla estás ahí, concentrado, cocinando las carnes, te escapas del mundo.

Hablemos un poco de carnes. ¿Se requiere un gran presupuesto para hacer una parrilla?

La verdad que no, yo uso carnes de novillo nacional. Hay todo un tabú con las carnes nacionales, de que no son buenas, pero sí hay algunas selectivas que son buenas y no son tan caras. Van desde los S/30 el kg. a comparación de una americana que está S/100 o S/120 el kg. Y no es necesario. De hecho, hice un video en donde hice una parrilla con S/40.

Hablemos de cortes. ¿Cuáles son los tres cortes que recomiendas?

Para la parrilla, recomiendo de todas maneras la picaña por la capa de grasa que tiene en la parte de arriba, le da bastante sabor cuando se va cocinando porque la humecta. Después, el costillar de res, que es de mis cortes favoritos para ahumar. Sale de la falda de la res, tiene bastante colágeno y tras diez o doce horas de cocción queda bastante suave, bien jugoso y rico. Y la tercera, vendría a ser la panceta. Si bien me dedico a los ahumados, a la parrilla, también me gusta hacer bastante la caja china. Porque la panceta al ser un corte que a bastantes peruanos nos gusta, es bien rico y también fácil hacer.

¿Algunas recomendaciones para los parrilleros?

Que sean siempre selectivos con la carne que usan, es importante saber su procedencia. Y tratar de usar siempre un carbón certificado para así ayudar al medio ambiente, como los que son de bosques eco-sostenibles. Y que sigan parrillando, que la gente siga ahumando, todo sobre la cocina entre brasas y leña.

AUTOFICHA:

“Soy Renzo Frías, tengo 22 años y me dedico a las parrillas, ahumados y todo sobre cocina entre brasas y leña. Actualmente estudio marketing y mi página es Entre Carne y Fuego BBQ”.

