El tiempo extra que ofrece esta cuarentena ha motivado que muchos empiecen a desarrollar esas habilidades que tenían ocultas. Y la repostería es una de ellas.

Esta es una oportunidad para que dejemos de lado la gelatina y demás postres instantáneos y opten por algo más elaborado y que cause la sorpresa de sus familiares y amigos.

Se trata de dos recetas fáciles, económicas y deliciosas para que acompañen su lonchecito o sean la próxima estrella de las redes sociales y las videollamadas familiares.

A continuación, Perú21 y la chef especialista en pastelería y panadería del instituto Inteci, Andy Falconi, comparten las recetas del Cake de vainilla y los alfajores de maicena.

CAKE DE VAINILLA

Ingredientes:

· 180 g mantequilla sin sal a temperatura ambiente

· 50 g aceite de canola o vegetal

· 2 cdta sal

· 180 g azúcar blanco

· 180 g azúcar rubia

· 4 huevos

· 2 cdtas extracto de vainilla puede ser reemplazado por esencia de vainilla

· 240 ml leche de cualquier tipo

· 400g harina sin polvos de hornear / harina sin preparar

· 2 cdta de polvo de hornear

Preparación:

1. Bate la mantequilla con el azúcar, sal y aceite hasta que la mezcla tenga una apariencia clara. Puedes hacer la técnica con una batidora eléctrica o con un batidor de mano.

2. Agrega los huevos y bate nuevamente hasta incorporarlos bien. No olvides agregar la miel.

3. Añade la leche y el extracto de vainilla, y mezcla

4. Agrega la harina y el polvo de hornear.

5. Luego, prepara un molde con aceite o mantequilla suavizada. Puedes usar un trocito de papel toalla para esparcir los ingredientes.

6. Enharina el molde. Después, esparce la harina. Voltea el molde y da unos pequeños golpes para que bote el exceso.

7. Pon tu mezcla previa alrededor de todo el molde.

8. Hornea el queque a 180° C/350°F por 40min – 1 hora, o introduce un cuchillo en el centro de tu postre y verifica que salga seco, señal de que ya está listo.

Es importante que no lo cocines más de lo necesario para que no se seque. Por otro lado, si tienes horno eléctrico, revisa a los 30min de que no se haya dorado mucho por la parte superior.

Retira del horno y deja enfriar por unos 20 minutos, mientras preparas la mesa para engreir a los que más quieres.

ALFAJORES DE MAICENA

Ingredientes para las tapitas de maicena

· 100 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.

· 100 g de azúcar blanca granulada.

· 4 yemas

· 2cdas de agua

· 250 g de maicena

· 70 g de harina sin polvos de hornear

· 1 cdta de sal

· ¼ cdta de polvo de hornear

· Azúcar en polvo / flor para decorar

Ingredientes para el manjar blanco

· 400 g de leche evaporada

· 400 g de leche condensada

Preparación del manjar blanco

1. Poner la leche en una olla grande, sin dejar de mover con una espátula a fuego medio – bajo, hasta que puedas ver claramente la base de la olla.

2. Luego, traslada tu preparación a un contenedor que pueda resistir el calor para que enfríe un poco. Mientras más grande sea el objeto, más rápido enfriará.

3. Rellena las tapitas usando una manga.

4. Espolvorear con azúcar en polvo / flor.

Preparación de las tapitas de maicena

1. Mezcla la mantequilla y el azúcar con un batidor de mano, hasta tener una pasta uniforme.

2. Agrega las yemas y el agua, y luego mezcla.

3. Agrega los ingredientes secos cernidos y mezcla primero con una espátula por unos 5 minutos. Luego, une la masa con las manos. No la amases, solo mézclala, delicadamente, evitando que tenga una dura consistencia.

4. Envuelve la masa en papel film y llevar a la refrigeradoa por 30 minutos para que pueda ser más fácil de estirar. Un dato importante es que si no deseas preparar este postre en el momento, la masa puede permanecer refrigerada hasta por 4 días.

5. Retira de la refrigeradora, y antes de estirar, deja que repose por unos minutos para que la mantequilla de dicha masa se suavice un poco y no se rompa.

6. Después, espolvorear una superficie limpia con harina y también sobre la masa. Estira hasta que tenga unos 3 mm de grosor. Muévela sobre la mesa después de cada estirada para asegurarte de que no se pegue a la superficie.

7. Corta las tapitas y ponlas sobre una bandeja de horno con papel manteca o un silpat.

8. Lleva a un horno precalentado, a 180 C, por 6 a 8 minutos.

9. Si las tapitas ya están doradas, deja que enfríen por 10 minutos. Luego, arma tus alfajores colocando el manjar blanco sobre una tapita y otra, como si fuese un sándwich.

10. El toque final será añadir un poco de coco rallado alredor de cada alfajor.

Ahora ya no tienes excusas, inténtalo y sorprende a los tuyos.

