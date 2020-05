Hay muchas personas que hasta ahora no se atreven a preparar un pastel porque no tienen o no saben usar el horno. Si es tu caso, aquí te dejamos la receta que comparte el portal ‘Kiwilimón’ del delicioso pastel de zanahoria hecho en sartén. Hazlo y sorprende a tu familia.

Ingredientes. Tres tazas de harina, tres cucharaditas de bicarbonato de sodio, una y media cucharadita de sal, media cucharadita de jengibre (kion), media cucharadita de nuez moscada, dos cucharaditas de canela, una taza y media de azúcar, dos tazas de aceite, seis huevos, tres tazas de zanahoria rallada, una taza de nuez picada, media taza de mantequilla, una taza y media de queso crema, una cucharadita de esencia de vainilla y tres tazas de azúcar glass.

Preparación. En un tazón cierne la harina, el bicarbonato de sodio, la sal, el jengibre, la nuez moscada y la canela. Agrega el azúcar y el aceite, añade los huevos uno a uno, la zanahoria y la nuez hasta tener una mezcla homogénea. Coloca la mezcla en tu sartén y cocina a fuego bajo por 1 hora. Enfría y reserva.

Para el betún, en un bowl acrema la mantequilla, el queso crema, la esencia de vainilla y el azúcar glass hasta tener una mezcla homogénea. Unta el betún sobre el bizcocho y decora si gustas con zanahorias de fondant. Disfruta.

Tip. Para saber si tu pastel ya está cocido, insértale un palillo. Si sale limpio es que ya está listo. Déjalo enfriar antes de desmoldarlo.

