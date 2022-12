Hace un tiempo, un mito se expandió por todo el Perú: comer una tajada de panetón equivale a comer entre cinco y siete panes. Nada más alejado de la realidad. De acuerdo con la nutricionista de Wong, Adriana Carulla, esto no es cierto.

En entrevista con Perú21, la especialista señaló que no es posible comparar este dulce navideño con panes porque, a diferencia del panetón, el pan no tiene azúcar ni grasas.

“Una tajada de 100 gramos sería comparable con un pedazo de queque de vainilla. No es comparable con el pan”, remarcó.

Además, sugirió que, como máximo, se consuma una porción de 100 gramos. “Cuida de no untarlo con mantequilla o mermelada”, recomendó.

“Se puede celebrar, pero no exagerar. A veces, muchos comen demasiado, como si fuera la última cena, y por eso suben de peso o surgen las indigestiones. Ese es el problema”, indicó.

Sin embargo, pidió no satanizar a estos productos, pues “estamos reduciendo a si engorda o no engorda, pero debemos pensar en qué me aporta cómo me nutre. El panetón representa compañía de la familia, amigos, disfrute, bienestar emocional”

“La cantidad que se debe consumir depende de la actividad de la persona. Si eres sedentario, te recomendaría una cantidad mínima, pero si corres 25 kilómetros diarios puedes comer más de una tajada”, detalló.

Recomendó cuidar la ingesta de carbohidratos en el día. “Si vas a comer panetón en el desayuno, es aconsejable que no almuerces un arroz chaufa en el almuerzo”, sostuvo.

¿CON QUÉ ACOMPAÑAR EL PANETÓN?

Si lo vas a comer en el desayuno, puedes acompañarlo de ensalada de frutas, yogur, huevo sancochado, una palta o aceitunas. Para beber, es recomendable tomar una infusión o café pasado, que también aporta antioxidantes. Todo sin azúcar.

“No se debe acompañar con galletas o pan. Es importante reeducar el paladar para disfrutar del verdadero sabor del alimento. Estamos sobreestimulados con el azúcar y la sal. Hay que recuperar poco a poco el gusto”, advirtió.





PANETONES VEGANOS, DE QUINUA Y LIBRES DE GLUTEN

Cada año, se elaboran diferentes panetones para determinado público. Este 2022 no es la excepción y han salido al mercado diversos sabores para que nadie se quede sin disfrutar de su sabor en esta época. Conoce una parte de este abanico de posibilidades





SIN GLUTEN

La nutricionista Adriana Carulla indicó que la marca Molinos del Mundo ha lanzado un panetón libre de gluten, que está dirigido a quienes no pueden comer esta proteína que está presente en algunos cereales como el trigo.

“Este producto está hecho con harina de arroz. Es un producto más saludable debido a que contiene menos grasas y carbohidratos”, afirmó la nutricionista.

DE QUINUA ROJA Y ARÁNDANOS

La marca Casa Verde preparó este producto con insumos peruanos, como es la quinua roja. Además de los característicos frutos secos, tiene arándanos deshidratados.

“Nutricionalmente es parecido a los otros, pero tiene un plus que es la lucha contra la violencia hacia la mujer como parte de su campaña ‘No estás sola’. En su empaque añade una etiqueta que promociona la Línea 100, para denunciar maltratos”, señaló Carulla.

VEGANOS

Es ideal para personas que no consumen proteína animal. La marca Cuisine & Co sacó a la venta este panetón que no tiene ni huevo ni leche.

“Sí tiene una cantidad similar de calorías, pero tiene menos grasa y no contiene grasas trans. Está elaborado con emulsificantes que sirven como sustituto del huevo y usa grasa vegetal”, agregó la especialista.

La nutricionista también indica que panetones integrales como el de La Unión tienen menos grasa y más fibra, para dar una sensación de saciedad por más tiempo. La fibra también ayuda a nivelar la glucosa, el colesterol y la flora intestinal.

Carulla agregó que los panetones elaborados con harina blanca de trigo se digieren fácilmente y vuelve el hambre con mayor rapidez.

