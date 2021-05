Preparar postres no es nada fácil. Las medidas deben ser exactas y los tiempos necesitan ser respetados. Sin embargo, Bernardo La Rosa, influencer y youtuber culinario, nos dice que no debemos preocuparnos si no sale perfecto. Lo importante es el sabor.

Criado bajo la cocina de su padre, el reconocido chef ‘Cucho’ La Rosa, ‘Cuchito’, como le dicen de cariño, aprendió de él el arte gastronómico. Estudió administración de empresas, pero como ‘de tal palo tal, astillas’, hoy se dedica a cocinar no solo platos salados, sino también dulces. “La idea (en sus redes sociales) es hacer una comida rápida, casera y simple”, señaló Bernardo en una entrevista para el grupo El Comercio.

“Mi papá me dijo que tenga cuidado con las cosas dulces y mi mamá también porque se debe ser meticuloso, pero yo dije: ‘vamos por todo’ y me resultó fácil”, admitió Bernardo. Su gran sueño es abrir un restaurante con una buena carta y recorrer el Perú para comer todos los platos típico, pero por ahora comparte con nosotros dos postres deliciosos: una torta de chocolate sin harina y unas ricas trufas con menta. Ambas hechas a su estilo.

Torta de chocolate sin harina

Ingredientes:

Mezcla chocolate: 90 gr chocolate, 20 gr crema de leche, 60 gr mantequilla. Mezcla yemas: 5 yemas, 15 gr azúcar, 1 cdta. vainilla, 12 gr. chocolate polvo. Punto nieve: 5 claras, 70 gr. azúcar. Relleno: 80 gr. crema de leche, 1.5 o 2 cdta. choco polvo, 170 gr. chocolate, 1 o 2 cdta. mantequilla, 300 gr. crema de leche. Cobertura: 100 gr. mantequilla, 200 gr. chocolate.

Toma en cuenta estos secretos:

‘Cuchito’ La Rosa aclara que este postre no es dietético. Sin embargo, si gustas podrías reemplazar el azúcar por algún edulcorante de tu preferencia. Eso sí, debes tener en cuenta que cambiará un poco sabor.

“Por ser un postre a base de huevo batido se debe sentir esponjosito. La capa es bien frágil y debes tener cuidado al sacarla. De preferencia usar un horno que emita calor abajo y arriba. Desmoldar la capa cuando este frío para tener un mejor manejo y evitar que se rompa. El postre puede alcanzar hasta para tres personas”, señala Bernardo.

Mira la preparación el siguiente video:

Trufa con menta

Ingredientes: Menta y/o hierba buena, crema de leche, miel, chocolate y mantequilla

Toma en cuenta estos secretos:

Bernardo ‘Cuchito’ La Rosa nos recuerda que debemos poner en una sartén la mezcla con la crema de leche y “apenas se ponga hervir apagar el fuego. Si la dejas hervir la textura cambia un poco. Es recomendable usar mantequilla y no margarina. Es un postre fácil y rápido. Eso sí, debes dejar que se endurezca bien en la refrigeradora. Si te sale un poco líquido un toque más de mantequilla ayuda”, aconseja.

Mira la preparación el siguiente video:

