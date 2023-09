Maido fue elegido como el mejor restaurante nikkei de Lima en los prestigiosos Premios Summum 2023. Dirigido por el reconocido y multipremiado Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, este recinto se consagró como el mejor lugar de la comida fusión peruano-japonesa.

Los Premios Summum 2023 reconocieron a los mejores restaurantes nikkei de Lima, una de las categorías más populares del país. Osaka y Costanera 700 fueron los restaurantes que consiguieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

No es la primera vez que se premia la creatividad y pasión de Mitsuharu “Micha” Tsumura, quien con Maido ha conseguido poner el nombre de nuestro país en la cúspide de la gastronomía mundial al figurar en la exclusiva lista The World’s 50 Best Restaurants.

Su propuesta amalgama la cocina peruana y japonesa en una fusión de sabores, innovadora y sofisticada. La mano de Micha se refleja en cada uno de sus platos, en su propuesta constante para ofrecer lo mejor de dos culturas.

A continuación el top 10 de los mejores restaurantes nikkei de Lima

Maido Osaka Costanera 700 Shizen Restaurante Nikkei Hanzo Tomo Cocina Nikkei Matsuei, Edo Sushi Bar Maketto Ache

Los Premios Summum son un reconocimiento a la excelencia de la gastronomía peruana, que se ha posicionado como una de las más importantes del mundo. La edición de este año, con su enfoque en la sostenibilidad, refleja el compromiso de la gastronomía peruana con el desarrollo sostenible.

La edición de este año estuvo marcada por el énfasis en la sostenibilidad, con la incorporación de dos nuevas categorías: Sostenibilidad y Gestión de Ollas Comunes de Lima.





