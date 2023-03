El chilcano es una de las bebidas preferidas por los peruanos por su carácter refrescante y su buen sabor. El chilcano pone en vitrina a nuestra bebida bandera: el pisco. Por ello, y por la necesidad de tener maneras más prácticas de consumirlo, acaba de lanzarse al mercado Chilcano by Portón, el primer chilcano elaborado con 100% pisco puro, listo para tomar.

Gracias a Chilcano by Portón, bebida RTD (ready to drink), podemos disfrutar inmediatamente de un delicioso chilcano de limón, maracuyá, frutos rojos o mango sin necesidad de pasar por el trámite de conseguir los ingredientes y prepararlo teniendo -además- la seguridad de estar disfrutando de una bebida que no contiene ningún tipo de alcohol neutro añadido.

Trasladar el sabor natural del chilcano a una lata no ha sido tarea fácil: fueron dos largos años de experimentación y pruebas para obtener un producto único en el mercado. Si bien hay otras bebidas RTD a base de pisco, Chilcano by Portón es el único con 100% pisco puro y que está disponible en todos los supermercados, tiendas de conveniencia y distribuidoras.

El lanzamiento de Chilcano by Portón se realizó el 22 de febrero en compañía de diferentes influencers y personajes reconocidos. Desde ya podemos encontrar Chilcano By Portón al alcance de todos y listo para brindar en cualquier ocasión.