El ají y el pimiento son integrantes de la misma familia y son peruanos. En esta receta cambiamos el rico picante del ají relleno por el dulce y colorido sabor del pimiento. A la ‘family’ le pareció genial la idea, pero me alcanzaron sus inquietudes; el relleno que sea de pollo, ponle su toque de ajicito y también sírvelo con su papa en salsa de huacatay como hacen actualmente los restaurantes cuando ofrecen sus dúos y sus tríos… Por lo visto en esta casa todos dan ordenes, solo toca obedecer ja, ja, ja.

“Ayúdame con el batán a moler los ingredientes de la salsa de huacatay”, le digo al hijo grande y fuerte, pero este desaparece. “Tengo que estudiar”, me dice, la jovencita también se hace humo, “iré con mamá por el postre”.

Tengo la ligera sospecha de que nadie quiere ayudarme, qué raro. No me queda otra, lo haré yo mismo, el esfuerzo vale la pena, el batán aporta lo suyo, la crema resulta más sabrosa, al menos esa es la sensación. Si no tienes uno, echa mano a la licuadora hasta que consigas un batán. Vamos al mercado.

En el casero del pollo pedimos un kilo de filete de pierna sin hueso y sin piel.

Los pimientos están caros, calculo un sol cada uno, más de verduras para el aderezo, incluido el ají panca. En bodega, para el queso fresco, maní, galletas y aceite. Obviamente este ‘dúo’ es entrada y segundo. Provecho.

Para beber: Agua de avena

Cocinar avena, agregar un poco de gelatina sin azúcar de cualquier sabor y licuar con agua, resulta delicioso y se dice que ayuda a la digestión.

Ingredientes: Para 4 personas

8 pimientos de colores 1 kg de filete de pollo picado Sal y pimienta 5 cucharadas de aceite vegetal ¾ de taza de cebolla picadita 1 cucharada de ajos picados 4 cdas. de ají panca molido 1 cdta. de ají limo picado 3 cdas. de maní tostado 3 cdas. de galletas dulces molidas 2 cdas. de hierbabuena picada 8 tajadas de queso fresco

Preparación:

Quitar el ‘sombrero’ del pimiento, retirar las semillas y dar una ligera hervida en agua con sal, reservar. En una sartén u olla verter el aceite y dorar la carne previamente sazonada con sal y pimienta, agregar la cebolla, el ajo, el ají panca, el ají limo y cuando los ingredientes estén cocidos, agregar la galleta, el maní y la hierbabuena. Rectificar sazón.

Los pimientos se rellenan y se acomodan en una fuente, se tapa con queso y el ‘sombrero’ del pimiento, van a horno caliente por 20 o 30 minutos.

Salsa Huacatay

Para la salsa huacatay; moler ají mirasol sin pepas ligeramente tostado, agregar cebolla y ajo fritos, seguir moliendo e integrar huacatay ligeramente hervido, incorporando sal y poquita agua si es necesario, por ultimo va el queso fresco, maní tostado y galletas dulces. Volcar en un bol y agregar un chorro de aceite. Servir con papas peladas, huevo duro y aceitunas. . Servir calientito.

Acompañe el almuerzo con su ajicito casero.

TIPS

- Experimentar rellenos con carnes de pescado, mariscos e incluso pato o cabrito es buena idea.

- Si te sobra relleno, puedes preparar albóndigas o hamburguesas, o solo congelar y rellenar otro día verduras como zapallito italiano, berenjenas e incluso cebollas.

- Trata de conseguir un queso que se derrita sabroso para que cubra el pimiento en el horno.