Pescado frito con frejoles de don Cucho.

Luis Antonio, más conocido como el ‘Cholito’ La Rosa, es mi papá; con él íbamos al muelle de pescadores a comprar pescado. La bahía es hermosa, el malecón de Chorrillos es un mirador bendecido por la Virgen del Morro y protegido por el Soldado Desconocido. Aquí hicimos nuestros primeros cebiches y pescaditos fritos.

En Chorrillos se come pescado como y con cancha. Recuerdo las tardes alrededor del mercado, donde se instalaban decenas de vendedoras de pescado frito preparado en peroles. Estos pescados se lucían enteros, con cortes en su lomo y sazonados con la magia que solo una cocinera chorrillana sabe dar. Lo sirven con salsa criolla, con ensalada, también a la chorrillana, con cebolla, tomate y más. Me parecía extraño verlo servido con frejoles, hasta que mi padre me sentó en la banca de la carretilla y saboreamos juntos esta sabrosa combinación.

Hoy, Día del Padre, me agasajan con pescado frito estilo Chorrillos, es decir enterito, doradito, para chupetear… “Cuidado con las espinas, viejo”, me dicen.

Pescados hay muchos, a buen precio, pocos. Recomendamos para esta receta buscar coco, cabinza, lorna, cachema, pintadilla, pampanito, caballa, jurel, bonito, etc.

Hoy fui al terminal y encontré cachemas . En bodega, incluyendo especería, frejoles y aceite, y en verduras.

Ingredientes para 4 personas:



4 cachemas grandes

1 ½ litros de aceite para freír

Sazón

Sal, pimienta

Ajo molido, comino

Jugo de 4 limones

½ taza de ají amarillo molido

Frejol

1 kilo de frejol canario cocido

de taza de aceite de oliva

3 cucharadas de ajo

2 cucharadas de orégano

Ensalada

1 lechuga americana

3 tomates en rodajas

1 pepino en rodajas

1 palta

Preparación:



Podemos emplear un pescado grande para toda la familia o pescados tamaño individual, ustedes deciden. En un bol mezclar los ingredientes de la sazón formando una pasta. Al pescado limpio le hacemos cortes en forma de cruz sobre los filetes que lleguen hasta el espinazo y untamos con la mezcla anterior.

En perol o sartén con aceite bien caliente, echar los pescados de uno en uno dependiendo del poder de fuego de su cocina. Dar vuelta evitando salpicaduras. Retirar sobre papel toalla. Los frejoles cocinados el día anterior se aderezan con un ahogadito de aceite, ajo y orégano. Servir el pescado con frejol, arroz, ensalada, salsa de cebolla, ají molido, limón y canchita. Un plato perfecto.

Acompañe el almuerzo con su ajicito casero.