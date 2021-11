Pancitos del Sur es un emprendimiento que nace hace 9 meses detectando oportunidades y retos en esta pandemia. Son los clásicos panes artesanales rellenos. La propuesta de Pancitos del Sur es llevar los panes deliciosos a la puerta de tu horno. Una propuesta proactiva, que permite disfrutarlos sin tener que ir a hacer colas.

Los Pancitos del Sur son horneados, empacados y congelados en packs de 10 de acuerdo a los sabores. De esta manera podemos asegurar la calidad y principalmente inocuidad, y sabor. Así el consumidor puede tenerlos cuando se le antoje en solo 10 min en el horno o en menos de 1 min en el microondas. En el congelador pueden durar 90 días.

“Desde la concepción de Pancitos del Sur, mis prioridades fueron foco al cliente. La experiencia del consumidor es todo y tenia que ser la mejor. El cuidado a través de un delivery propio con todos los protocolos y en bolsas de envio biodegradables (amistosos siempre con el medio ambiente) 100% selladas y seguras, así como el uso de ingredientes de alta calidad y hechos en una cocina impecable. Se podría decir que Pancitos del Sur son productos artesanales gourmet (como le digo a mi equipo, tenemos que hacer el mejor pancitos del sur, cada pan tiene que ser imperfectamente perfecto, jaja)”, cuenta Luis Enrique Raygada Ballón, fundador de Pancitos del Sur.

Fundador de este emprendimiento.

“Nuestro propósito desde el que nace la idea de hacer empresa, fue poder generar empleo, un empleo digno y justo. Hoy somos ya 8 colaboradores, y tenemos claro que todo se aprende en la cancha, las competencia que pedimos son pensar como cliente (no solo el delivery o los que atendemos a los fans de pancitos del sur, sino desde la mesa del taller, haciendo el mejor pan para el cliente), mejora continua (todos tenemos la oportunidad de construir y poner un granito de arena), dar la milla extra y como siempre digo mucha actitud positiva”, agrega.

La idea de crear Pancitos del Sur nació, al igual que muchos emprendimientos, a raíz de pandemia: “Soy financiero, ex CFO de grandes empresas como Kimberly Clark, Abbott, empecé en la banca en Citibank, estudié economía, siempre estuve en el lado corporativo y me tocó estar sin trabajo varios meses. Soy creyente que hay que ser positivos, es una cualidad y una decisión, ademas soy apasionado con todo lo que hago, pero me tocó estamparme, estar en el suelo y fue ahí que las oportunidades nacen en crisis. Luego de varios proyectos sobre la mesa, las variables hicieron que ponga a prueba Pancitos del Sur. La aceptación fue “perfecta” y aca vamos, creciendo, con planes de expansión, hoy ya en Vivanda (un lujo poder estar ahí), en varios markets gourmet (es muy alentador y gratificante, ver las estadísticas de ventas y estar numero 1 o 2 dentro de todos los productos que ofrecen)”

Su proyección es ampliar la cobertura de delivery y poder llegar a más consumidores y fans de Pancitos del Sur

Su proyección es ampliar la cobertura de delivery y poder llegar a más consumidores y fans de Pancitos del Sur. Hoy ya llegaron a Lima Norte y Sur. Su objetivo es ampliar su cobertura para llegar a más clientes de Rappi, PedidosYa, etc. Asimismo, consolidar su presencia en Vivanda y supermercados peruanos en general, entre otras tiendas.

VIDEO RECOMENDADO: