Llegó diciembre y Accor, el grupo líder mundial en hospitalidad anuncia los paquetes gastronómicos y de alojamiento ideales para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en familia, con la pareja o las amistades.

Para ello, pone a disposición de los viajeros y visitantes interesantes alternativas para celebrar esta fecha tan especial y con muy buenos descuentos en los hoteles Pullman Lima San Isidro, Pullman Lima Miraflores y Manto MGallery de San Isidro.

Si buscas un espacio para crear momentos con el alma y la esencia de las fiestas, el Manto Hotel Lima MGallery es el lugar idóneo porque combina adecuadamente el espíritu limeño tradicional de la navidad con una cuota de elegancia y calidez en su infraestructura.

El Christmas Stay o el New Year’s Stay para dos personas, por ejemplo, ofrece una noche de alojamiento en habitación Deluxe, desayuno en el restaurante Saya y degustación de cena navideña o de Año Nuevo a US$ 215.00.

Pero si gustas pasar una amena cena en este hotel, el Christmas Dinner o el New Year’s Dinner por persona lo encuentras a S/155 sin maridaje o S/245 con maridaje. De este modo, podrás disfrutar de un amuse bouche o aperitivo, una entrada, plato principal, postre y dulces navideños de antaño.

Por otro lado, para reencontrarnos con un familiar que no vemos en mucho tiempo, realizar el intercambio de regalos o celebrar la última reunión del año, sin duda, Pullman es el punto de encuentro para esta gran ocasión, y para ello, se ha lanzado la campaña ¡Share Christmas with us!, que trae diversos paquetes de cenas navideñas, alojamiento y celebración de Año Nuevo con precios espectaculares.

En el renovado Pullman Lima San Isidro se ofrece el Tea time navideño desde 41 soles, el Christmas Dinner desde los S/160 y la cena de Año Nuevo hasta 250 soles en su nuevo restaurante Distrito.

Los precios incluyen los impuestos y servicios. En cuanto al alojamiento, se podrá disfrutar de sus lujosas instalaciones para Navidad y Año Nuevo desde US$225.00, las cuales son para dos personas e incluyen las cenas y desayuno, según sea el caso.

Mientras que, en el recientemente inaugurado Pullman Lima Miraflores, la celebración de navideña toma un sentido más fresco y original con la vibrante infraestructura de este hotel. En el Tea time se puede compartir con las amigas y los precios oscilan desde los 48 soles.

Los Christmas Dinner están a 180 soles y si optas por un ambiente cálido para la cena de Año Nuevo el restaurante Plural pone a elección del público tres opciones de comida a base de mariscos y langosta. Todo a 280 soles.

Para el alojamiento, desde US$245.00, los visitantes y viajeros pueden pasar la Navidad o el Año Nuevo, lo que incluye la estadía para dos personas, la cena navideña o de Año Nuevo, además del desayuno, según sea el caso.

Cabe mencionar que, por este mes, el hotel Manto MGallery ofrece el Happy Manto 2x1 donde podrás disfrutar de la mejor coctelería de Lima. Pullman Lima San Isidro tiene el 2x1 en Gin para pasar el After Office con los amigos y en Pullman Lima Miraflores, encuentras la misma promoción en el Lounge & Bar Plural. Todos en el horario de 5p. m. a 7p. m.

Las opciones que brinda Manto Hotel Lima MGallery podrás encontrarlas en la calle Los Libertadores 490, San Isidro, mientras que la cena y alternativas de alojamiento en Pullman San Isidro y Miraflores, las ubicas en la Av. Jorge Basadre 595, San Isidro y en la calle Juan Fanning 515, Miraflores, respectivamente.

