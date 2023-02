Hace unos años, en Corea del Sur, se popularizó una comida rápida que en poco tiempo se convirtió en la favorita de todos gracias a su variedad de sabores. Se trata de los corn dogs, también conocidos como banderillas coreanas.

Esta comida de moda llegó al Perú para deleite, especialmente, de los jóvenes. El emprendedor Abel Ponce conversó con Perú21 y contó cómo decidió incursionar en este rubro poco conocido hasta hace unos meses.

Hay diversas presentaciones de corn dogs. (Foto: Mushu Corndogs)

Abel estudió pastelería y cocina. Siempre buscaba innovar hasta que un día, buscando en Youtube, encontró las famosas banderillas, que son un boom en el país asiático. De esta manera, decidió elaborarlas y sacar sus propios sabores.

“Trabajaba en una panadería, pero el rubro era muy competitivo, así que estuve viendo videos gastronómicos y dije: ‘¿Por qué no lo intento?’. Busqué, me puse a investigar cómo hacían la masa, pero no me agradó mucho porque era muy simple y como yo ya había estado en cocina, creé la mía. Hoy en día, somos los únicos que tenemos esta masa de autor”, refiere.

“Somos los únicos que ofrecemos sabores como la banderilla cheddar y mozzarella, o cabanossi. Hoy en día tenemos cinco rellenos”, expresa Abel, orgulloso de lo que ha logrado.

Además, detalla que este negocio lo comenzó en pandemia junto con una amiga, que después de un tiempo tomó su propio camino.

“En un inicio, funcionaba como dark kitchen en mi casa, luego empezamos a ir a ferias, activaciones para poder capitalizar y abrir un negocio. Por cuatro meses tuvimos un módulo en Jirón de la Unión, lo cual nos dio una noción de la acogida del producto”, agrega.

Añadió que una activación le cambió la vida. “A la par, abrimos un punto en Doña Churrita. Tuvimos la suerte de poder ingresar al Pepsi Truck en Mega Plaza y hubo gran aceptación del producto. Habían muchas colas, eran tremendas, un promedio de 400 a 500 banderillas por día. Como el producto se hizo popular, me empezaron a llamar para otra activación con Pepsi dentro del Jockey Plaza. Con esa noción, me animé a poner un punto físico y ahora ya tenemos tres meses de haber abierto el local en la avenida Canadá”, apunta.

Mushu Corndogs se ha vuelto popular entre los jóvenes, que llegan de todo Lima para probar estas singulares banderillas. Sin embargo, hay quienes todavía no saben qué es este producto.

“Algunas personas vienen y preguntan qué cosa es. Nosotros lo que estamos intentando es educar y hacer conocido este producto porque es muy agradable y las personas que prueban, vuelven a venir”, indica.

Abel sostiene que una de sus metas es abrir más locales en Lima. “Quiero llegar a todo Lima y que la gente conozca estos productos, no solo los jóvenes”, manifiesta.





¿Qué son los corn dogs?

Las ‘banderillas’ tienen hot dog y están bañados por una masa especial que, además de su receta secreta, tienen diversos rellenos.

La clásica contiene únicamente hot dog ahumado, la Cheese tiene hot dog y queso mozzarella.

La banderilla Cheddar tiene queso del mismo nombre, mientras que la Hot Cheese cuenta con hot dog, cabanossi y mozzarella.

También hay corn dogs especiales como el full cheese, que está relleno de mozzarella y cheddar.

Asimismo, hay de dulce de leche y de chocolate.

Mushu Corndogs es popular entre los jóvenes.





Más sabor

Además de las banderillas, que ya se han ganado el corazón de los jóvenes, especialmente de los seguidores de la comida asiática, Mushu Corndogs también ofrece unas revolucionarias papas tornado, que es una papa amarilla cortada en espiral con orégano y sal.

Otro de los platos que es uno de los preferidos de los comensales es el chicken pop, además, hay alitas.

Hay combos de banderillas, alitas y papas que puedes disfrutar entre amigos.





Puedes visitar su local en la Av. Canadá 3894. (Foto: Mushu Corndogs)





¿Cuál es el precio de los corn dogs?

Las banderillas son muy económicas y accesibles para todos los bolsillos. En Mushu Corndogs, los precios van desde 7.50 soles hasta 9.50. Además, encuentras combos desde 16.90 hasta 47.90.

El horario de atención de Mushu es de lunes a sábado de 4 de la tarde a 11:00 de la noche. Está ubicado en la avenida Canadá 3894, en el distrito de San Luis.

También los encuentras en las plataformas de delivery como Rappi y Pedidos Ya.

Papas tornado de Mushu Corndogs. (Foto: Iris Mariscal).