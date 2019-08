Molido y Tostado: En el mercado y en la librería, dos cafeterías que debes conocer [VIDEOS]

El boom de cafeterías de especialidad en el Perú se ve reflejado en diversos escenarios. El fin de semana, Café Negro, la cafetería del mercado El Capullo de Barranco, cumplió un año; mientras Puma Café se consolida en la calle Esperanza de Miraflores, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Son dos ejemplos de este interesante crecimiento que ojalá pronto se refleje en las cifras de consumo.

Café Negro (Perú21)

EN BARRANCO

Rupert Larraburre, contador de profesión, inició este emprendimiento en un lugar que para algunos podía ser una locura: un mercadito de barrio, muy bien ubicado, eso sí. Está frente a la feria de Barranco, frente a uno de los chifas emblemáticos del distrito y además es vecino del Canta Ranita. Llegó con café de Jaén, Cajamarca. Y hoy se proyecta a incluir otros orígenes, ya cuenta con Villa Rica.

Larrabure es un entusiasta nato. Parece que nunca se le acaban las pilas, y mientras la cafetería hacía clientes, él buscaba conquistar con otras opciones, como el ahora famoso Açai Bowl. (El açai es una pequeña baya rica en nutrientes y antioxidantes que se considera un superfood). En Café Negro lo presentan con frutas como el plátano y diversos topping, una opción nutritiva, refrescante y que va bien con el café. Si eres de dulces puedes apostar por la torta de chocolate.

cafe Açai Bowl en Café Negro.

A pesar de su diminuto tamaño, en Café Negro hay diversos métodos para preparar el café como el Aeropress, la Prensa Francesa o la Chemex.

"Queremos brindarle al cliente la mejor experiencia, buenos precios y seguir trabajando con el productor", me dice Rupert Larraburre, en plena celebración del primer año de la cafetería de especialidad del mercado barranquino.

EN MIRAFLORES

Siempre he asociado el café a un buen libro, o al revés. Por eso, Puma Café me parece uno de los espacios perfectos en Lima para disfrutar de lo que tanto me gusta.

Esta cafetería de especialidad de la Central de Café y Cacao se encuentra en la librería del Fondo de Cultura Económica, de Miraflores, y nos presenta café de Cusco y de Chanchamayo. El lugar es acogedor y tiene una muy buena carta, incluso si tu acompañante todavía no se transforma en coffee lover (cuestión de tiempo, espero)

Da gusto llegar a Puma Café y encontrarse con Nuria Ortiz de Villate, administradora de la central, barista y una gran conocedora del café. En su opinión, el consumo del café peruano se está incrementando, y cada vez hay más opciones para el cliente.

Más de 9000 productores cafetaleros organizados en 13 cooperativas, socias de la Central, son parte de esta experiencia.

Puma Café nace en 2011, con el objetivo de llevar los mejores cafés peruanos al universo de consumidores en todo el Perú, construir una cadena de suministro basado en la calidad, desarrollar un canal comercial en el mercado interno que genere cultura cafetalera de calidad. A la fecha, tiene tres puntos de café en la embajada de Estados Unidos, y este espacio miraflorino en la calle Esperanza 275.

En Puma Café te puedes pedir un espresso, un flat white (de mis favoritos) o un café en método V60.

Puma Café (Perú21)

EL CAFÉ DE LA SEMANA

Narela es un emprendimiento de la economista Andrea Rosas, quien conoció a una familia de San Ignacio, Cajamarca, y vio una oportunidad de negocio con compromiso, pues su objetivo no solo es vender, sino promover el consumo del café peruano especial.

Narlea Andrea Rosas, la economista detrás de Narela.

La economista nos cuenta que estudió barismo, y que ha logrado colocar su café en la cafetería Cosecha de Jesús María. También lo vende por delivery, a través de las redes sociales.



Narela significa excelencia en griego.