Molido y Tostado: Viaje al origen de Café Aicasa, en Quillamba, Cusco [VIDEO]

Café Aicasa es una historia de éxito, pero sobre todo de esfuerzo. Es la historia de una empresa familiar que empezó en Cusco hace más de 50 años cosechando café y que hoy tiene una próspera organización que exporta a diversos países, y dos cafeterías, una en San Luis (Lima) y otra en Quillabamba (Cusco), entre otros negocios.



En un viaje al origen empezamos conociendo la finca Miraflores, sector Quebrada Honda, en el distrito de Santa Ana, Quillabamba, Cusco. Es un espacio mágico, donde todos los verdes se entremezclan. Es buen tiempo, los frutos rojos del café, los cerezos, están listos para ser recogidos. Miluzka Arriola Bohorquez creció en estas tierra, vio a su padre trabajar duro, y hoy como gerente no deja de disfrutar momentos tan sencillos como prepararnos café en una prensa francesa ante el impresionante paisaje.

AICASA Café de 86 puntos en taza preparado en Chemex en la cafetería de Quillabamba. (Foto: Esther Vargas)

"Las cafeterías nacen en el interés de darle valor agregado a nuestro producto bandera que es el café. Estamos en una zona tropical, con un paisaje excelente, y sin duda mucho para ofrecer. Aicasa es una empresa agroindustrial familiar, somos la segunda generación. Mis padres comenzaron este reto y venimos exportando desde los 90", cuenta Miluska. El café de Quillabamba llega a países de Sudamérica, Estados Unidos, Alemania, Italia y España.

AICASA Aracely López, administradora de la cafetería de Quillabamba. (Foto: Esther Vargas)

Miluska considera que el consumo interno de café se ha incrementado. Solo en Quillabamba se realiza los últimos sábados de cada mes la Noche del Café Quillambambino, donde se degusta café y se enseña los diversos métodos para preparar este delicioso producto.

Aicasa tiene cafés de hasta 86 puntos, y mantiene un programa de asistencia directa a productores, donde apoyan a los caficultores de la zona, a quienes no solo compran café, sino que capacitan.

El café es ya una bebida con mucho sabor que debe ser bien acompañado. Por eso, Aicasa ha elaborado una carta que conecte realmente con el café. Así lo desarrollan en sus cafeterías. El reto es tener una cafetería en la ciudad de Cusco, y en otra zona de Lima, un lugar más comercial.

La cafetería de San Luis - que ganó el premio a Mejor Cafetería Restaurante en el concurso Experience de la Cámara de Café y Cacao- tiene tres años, mientras que la de Quillabamba cumplirá dos años en diciembre.

WALDINO ARRIOLA «Somos una empresa promotora de la cultura del consumo del buen café peruano», indica Waldino Arriola. a cargo de la sede de San Luis.

La finca produce en seis hectáreas café Bourbón, Caturra, Catimor y otras variedades. Están desarrollando una chacra demostrativa y esperan que pronto el lugar sea parte de un recorrido vivencial para conocer todo el proceso de café.

Visitar la finca es cerrar el círculo que iniciamos en San Luis, donde nuestro querido amigo Waldino Arriola, siempre nos ha recibido con una sonrisa y un cafecito.

DATOS: La cafetería de San Luis se encuentra en Mariscal Luis J. Orbegozo 107, Urb. El Pino, San Luis. La sede Cusco está en la avenida Grau 123, Quillabamba.

LA CAFETERÍA DE LA SEMANA

cafe Coffee Cone, un pequeño café a modo de postre. (Foto: Esther Vargas)

El fin de semana visitamos por segunda vez 'Lynch, café para volar', en Chacarilla, para probar algunas de sus novedades en carta. Fue una grata sorpresa probar el Coffee Cone, un pequeño café cortado en un cono de helado para chocolate. El café es de Incahuasi, Cusco, como siempre.

Vuela, vuela. Descubre el Dream Coffe de Lynch.

cafe ¿Algodón de azúcar a tu americano? ¿Te atreves?

Pero lo que en verdad nos llevó de vuelta a 'Lynch' fue el Dream Coffee, una experiencia visual y completa -si te gusta lo dulce-. La propuesta llega con un algodón de azúcar a unos centímetros de un café americano. Con el calor, el algodón se va derritiendo para mezclarse con el café.



Es considerado el café más 'instagrameable' del momento en el mundo, y no es para menos. La cafetería Mellower Coffee de Shanghai fue una de las primeras en llevarlo a la mesa, y lo llamó: Sweet Little Rain. ¿Cumple las expectativas? Si eres de los que disfruta el café con azúcar seguro que sí.



Yo me quedo con el Capuccino con un diseño en color. 'Lynch' es un espacio de detalles, donde nada queda al azar. Así que no dejen de visitar esta cafetería que además tiene una carta suculenta.

cafe Pon color a tu capuccino.

cafe ¿Y cierra con un postre? Volcán de chocolate. (Foto: Esther Vargas)

➤➤ Dato: Está en la Av. del Pinar 135, Santiago de Surco.

EL CAFÉ DE LA SEMANA

Café Maldonado es el esfuerzo de productores de Lonya Grande, uno de los siete distritos de la Provincia de Utcubamba, ubicado en el Departamento de Amazona.



Es un café agradable, de 84 puntos en taza, que podemos disfrutar en casa, en métodos como la cafetera tradicional gota a gota, la prensa francesa, el V60 o Chemex. Además, la empresa ofrece cáscara de café, ideal para infusiones. Nos gustó mucho.

CAFE MALDONADO CAFE MALDONADO

➤➤ Para probarlo puedes contactarlos en Instagram.