Hagamos una inversión. Compremos una botella de litro de aceite de oliva nacional de estupenda calidad . Cuando compras botellitas de menor capacidad, resulta que pagamos más. La family prefirió el aceite de oliva virgen al extra virgen por ser más suave. Gusto adquirido le llaman.

Tanto la sémola (de trigo) como la polenta (de maíz) se cocinan casi siempre con algo de mantequilla. Nosotros hemos decidido cocinar la sémola con seis cucharadas de aceite de oliva , sale rico y es más sanito.

Estuvimos el martes con amigos de la infancia en el terminal de Villa María haciendo estudio de mercado. El precio es definitivamente inferior que a la vuelta de la casa. Se aprovechó el paseo para comprar cabrilla para el cebiche y tramboyo para el sudado, otro día les digo cómo nos fue. Ante esto, a la familia le provocó pescado para el almuerzo dominical.

El fin de semana encontré en el mercadito del barrio tollo diamante. Los vendedores ambulantes de comida me inspiraron la entradita y se decidió por higaditos fritos de pollo (1/2 kilo) con su yuca dorada y salsa criolla .

Se compró las verduras por , sémola y especería . En casa me pidieron naranjada heladita, sabía que esta fruta está cara pero no pensé que tanto. Incluso mi casero me propuso cambiar de refresco, antojos son antojos, le dije. De lo contrario, no me dejan entrar; además, estoy en falta por salir sin permiso el martes ja, ja, ja.

Ingredientes:

Para 4 personas 1 kilo de tollo Sal, pimienta, comino Ajos

La sémola:

¾ de kilo de sémola 1 ½ litros de caldo de verduras 2 hojas de laurel 6 cucharadas de aceite de oliva

Las verduras:

2 cucharadas de aceite vegetal 1 cucharada de ajos molidos Sal y pimienta 3 tazas de tomate picado ½ taza de apio picado ¾ de taza de zanahoria en juliana ¾ de taza de choclo desgranado 1 pimiento rojo en tiras ¾ de taza de habas 1 zapallito italiano en cubos 1 taza de ramitos de brócoli Hojas de albahaca

Preparación:

Juntar en una olla el caldo, laurel, sal, aceite de oliva y hervir. Agregar la sémola a manera de lluvia sin dejar de mover, cocinar. Volcar en un molde ligeramente engrasado y dejar enfriar. Reservar.

Para las verduras; en una olla con el aceite guisar el ajo, sazonar con sal, pimienta e incorporar el tomate, el apio, la zanahoria, el choclo. De ser necesario, agregue caldo. Ya tiernas las verduras, incluya el resto de ingredientes, perfumar con albahaca.

El pescado se macera y troceado se coloca en sartén con apenas una taza de caldo, se tapa y se cocina a fuego medio por pocos minutos, debe resultar jugosito.

Desmoldar la sémola, cortar en tajadas, calentar y acompañar con las verduras y el pescadito.

Acompañe el almuerzo con su ajicito casero.