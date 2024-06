El chef peruano, Mitsuharu ‘Misha’ Tsumura , se mostró feliz por la inclusión de Maido en el top 5 de los premios The World’s 50 Best Restaurants, la lista definitiva de lo mejor que ofrece la gastronomía mundial y a la que nuestro país no es ajena.

Desde la ciudad estadounidense de Las Vegas, en donde se realizó el evento, Misha reconoció la presencia peruana y se mostró feliz por el puesto que consiguió Maido.

“Todavía estoy en las Vegas. Estoy súper feliz la verdad. Maido ha sido puesto 11, también puesto 6 y ahora es puesto 5. Estamos en los cinco mejores del mundo. Creo que el año pasado con la victoria de Central estamos haciendo todo un buen trabajo. Están otros peruanos también. Todos han subido de puestos”, declaró Misha a RPP.

“Aprovecho para agradecer a todo el equipo, la familia de Maido, por el trabajo que hacen día a día, porque todos ponen el 150 por ciento de su pasión y las ganas que ponen para que la gente viaje al Perú. Eso ayuda al país”, agregó.

Además de Maido, los restaurantes peruanos Mayta y Kjolle también destacaron entre lo mejor de lo mejor. Mayta se ubicó en el puesto 41, mientras que Kjolle escaló hasta el puesto 16.

Mitsuharu Tsumura y Virgilio Martínez, las principales cartas del Perú en The World's 50 Best.





SIGUE INNOVANDO

Misha resaltó la constante innovación a la que somete a su restaurante con la finalidad de mantenerse siempre vigente y sorprender a sus comensales, no solo con la comida sino con el ambiente.

“La innovación es constante. Hemos hecho una remodelación importante. En diciembre hemos cambiado toda la fachada, cambiado las mesas. Hemos ganado experiencia líquida a todo el tema de cocteles y vinos. Todo esto suma. Maido es un restaurante que anda en evolución constante todos los días”, sostuvo.

El reconocido chef dedicó su logro a todo el Perú y resaltó la importancia para el turismo que genera este tipo de premiaciones.

“Esto es un esfuerzo gigantesco porque estamos compitiendo contra el mundo. Eso también es Maido, (Maido) también es el Perú. Nos genera la sensación de alegría y orgullo. Este reconocimiento ayuda a que el Perú siga siendo líder vigente como restaurante, siendo el número uno en América Latina”, manifestó.

Como se sabe, Central, el mejor restaurante del 2023, no pudo participar en esta edición de ‘The World’s 50 Best Restaurants 2024′ por haber quedado en el primer puesto de la edición anterior.





