Mi Tercer Lugar: El lugar perfecto para los amantes de las cervezas artesanales de todo el Perú [VIDEO]

En el jirón Carabaya, en pleno Centro Histórico de Lima , existe un lugar en el que el Perú se ha resumido en una gran cantidad de cervezas artesanales que los amantes de esta bebida deben visitar sin dudar.

Se trata de Mi Tercer Lugar, el bar que se jacta de tener la barra de cerveza artesanal más grande del país, con una amplia variedad de bebidas procedentes de las más recónditas provincias del Perú, con sus característicos sabores, aromas y texturas.

En un ambiente recargado de cultura cervecera, nos recibe César Montoya, gerente de Mi Tercer Lugar, quien recuerda con nostalgia que sus inicios en este negocio no fueron los que él esperaba.

Mi Tercer Lugar: El lugar perfecto para los amantes de las cervezas artesanales de todo el Perú. (Perú21)

DEL CAFÉ A LA CERVEZA



La idea de Mi Tercer Lugar inicio hace cinco años, primero como una cafetería tal cual la había soñado César junto a su esposa. Es así que abren su primer local pensando en tazas humeantes de café. Sin embargo, la pareja notó que existía una gran cantidad de productores peruanos muy apasionados pero en otra cultura de bebidas: la cerveza.

"Con el paso de los meses fuimos descubriendo nuevas opciones de ingreso a la carta, y así es que descubrimos la cerveza artesanal. Descubrimos un mundo dentro de los productores, gente muy apasionada. Gente que había dejado el trabajo para meterse a un negocio como este", comenta César.

Con la idea de darles el reconocimiento que estos apasionados emprendedores peruanos merecían, es que el rumbo de la cafetería tomaría un destino diferente. No dejarían el café, pero ahora mostrarían a su publico, que iba en aumento, la gran variedad de cervezas artesanales que nuestro país está produciendo y que muchos quizá no conocían.

"SI NO SABES DE CERVEZA ARTESANAL, AQUÍ TE ENSEÑAMOS"



César es consciente que no todos sabemos de cervezas artesanales, ni andamos metidos en su rica cultura. Pero ese no es impedimento para disfrutar de una buena cerveza.

Es por eso que él recomienda siempre a sus visitantes los 'taster': una pequeña plancha de manera en la que te sirven cinco cervezas de características, colores, olores y sabores distintos para que uno escoja su favorita.

"No te preocupes si no sabes, aquí tú elijes la que te gusta y con el nombre en mente puedes pedir una pinta de tu cerveza favorita. Así te haces fan de esa cerveza", nos comenta.

PARA TODA LA FAMILIA



Mi Tercer Lugar tiene otro objetivo en mente: eliminar la idea de que un bar no es un lugar para toda la familia. Esa no es la idea que César tiene de su local, ya que el invita a todos a disfrutar de lo que ofrece.

El origen de su peculiar nombre se debe a los lugares que hacemos nuestros, en los que nos sentimos cómodos y pasamos nuestros mejores momentos. El primero es el hogar, el segundo el trabajo y el tercero es justamente donde la familia y los amigos comparten.

"Este es un negocio muy bonito que está desasociado con la borrachera. Sino que está más asociado a la diversión sana, tranquila y a la pasión. El primer lugar es la casa, donde estás con la familia, el segundo es el trabajo donde compartes con los compañeros y el tercer lugar este, donde compartes con ellos, a divertirte con ellos, tomar una café o una cerveza. La idea del lugar es este, que no se vea necesariamente como un bar, sino que se vea como un sitio para todo público", agrega.