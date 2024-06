El turista, extranjero o nacional, es cada vez más exigente, sobre todo si se trata de buena comida. Por ello, el restaurante Market 770, del hotel Westin Lima, se ha esmerado para presentarnos una renovada carta inspirada en las regiones del Perú que invita a descubrir la variedad de la gastronomía peruana.

Motivados por la esencia misma de los mercados peruanos, Market 770 tiene una carta que refleja los elementos que caracterizan a la cocina local, mientras que los ingredientes frescos son celebrados como verdaderos tesoros culinarios.

A partir de la fecha se podrá disfrutar de platos muy conocidos en los hogares peruanos, versionados y elevados con el talento y técnica del equipo de Market770, además de su rebautizado “Buffet del mercado” que ya está impresionando a sus comensales por su variedad, y sabor local.

“En Market770, los ingredientes frescos son la esencia misma de nuestra cocina”, afirmó Julio César Valdivia, chef ejecutivo de The Westin Lima Hotel & Convention Center.

A disfrutar.

“Nos inspiramos en el mercado porque es ese lugar vibrante, lleno de colores, sabores y olores de un país, que se entrelaza con la esencia de la vida local, y queremos que nuestro restaurante sea un templo gastronómico que honre nuestra herencia”, nos dice el chef.

El restaurante es lugar de descubrimiento y aventura culinaria del Perú, donde los clientes son recibidos con los brazos abiertos en cualquier momento del día, con opciones para desayuno, almuerzo y cena.

“La verdadera magia de la cocina peruana radica en la pasión y dedicación de quienes cultivan y producen los ingredientes que llegan a nuestra mesa. Es un honor celebrar nuestros ingredientes locales y transformarlos en una obra de sabores para el disfrute de nuestros comensales”, comenta Esteban Kohn, gerente del hotel.

DATOS

-El restaurante está abierto al público de 06:30 a.m. a 10:00 a.m. para desayunos, tener en cuenta que los sábados, domingos y feriados el desayuno se extiende hasta las 11:00 a.m. Y para almuerzo y cena la atención es de lunes a domingo desde las 12:30 p.m. hasta las 11:00 p.m.

-Las reservaciones pueden gestionarse a través del email: market770@westinlima.com o al WhatsApp: +51 947 145 012

