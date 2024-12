Lo que debes saber para cocinar un buen pavo en esta Navidad

La Navidad, aquella gran celebración que reúne desde el último nieto hasta la mascota del hogar un 24 de noviembre. Y, por más que las tendencias hayan cambiado, el pavo sigue predominando en las mesas navideñas de las familias peruanas.

Rodrigo Fernandini, un reconocido chef peruano que hoy triunfa en Europa, nos dio unos importantes tips para tener en cuenta y preparar un delicioso pavo en estas fiestas.

TIPS

Lo primero es ir a lo seguro: conseguir un buen pavo de una marca reconocida. “Uno piensa que, porque el pavo es congelado, no es fresco; y eso es un error. La comida fresca puede ser congelada también”, aclara.

Luego de decidir el lugar donde adquirir el ave, se debe tener en cuenta el tamaño si es que lo vas a cocinar en tu casa. No puede estar apretado, tiene que haber circulación porque, si no, se te va a quemar más rápido una parte que otra. “Debes revisar el tamaño de tu horno, porque a veces pasa que compramos el pavo y no entra. También hay otras alternativas; puedes cortarlo, pero la idea es hornearlo entero”, agrega.

Lo tercero es calcular el tiempo de descongelamiento y, para ello, es necesario tener el pavo desde varios días antes. Lo ideal es que, luego de comprarlo, introducirlo a la refrigeradora (no al congelador) unos tres días antes, y el mismo día de la preparación —por la mañana— lo dejas afuera. “La idea es que en la refri agarre la temperatura fría, pero que no esté congelado”.

Lo siguiente es en relación con el horno. ¿Cuánto tiempo debo hornearlo? Como punto de partida es importante recordar que no todos los hornos son iguales; por ejemplo, un horno que tiene ventilación va a hornear más parejo y más rápido. En este caso, Fernandini recomienda que, si vas a cocinar el pavo a las 6 p.m. y tus invitados vendrán a las 9 p.m., deberías dejarlo fuera de la refrigeradora, ya marinado, desde la 1 p.m. para que no esté frío, sino hasta tibio. “No se va a malograr. Además, con todo el marinado, hará que se proteja”, recalca.

Bajo esa premisa, estaría bien tener el horno a 180 grados y dejarlo dorar por una hora. “O le pones el papel aluminio al principio o al final. A mí me encanta agarrarle el color metiéndolo sin aluminio al principio. Lo mojo con el jugo del pavo cada 30 minutos y, una vez que agarra el color que quiero, tapo un poco la pechuga con aluminio y le bajo la temperatura a 150, y que se cocine por una hora y media más”, cuenta a Perú21.

Como acto final, Fernandini aconseja, al menos, dos guarniciones: una ensalada navideña colorida y el popular arroz árabe. Pero también deja a elección otras propuestas, como el arroz al champán.

Preparación de Pavo Criollo al estilo Fernandini

Para el marinado:

En la licuadora, colocar ajos, cebolla, laurel, pimiento en grano, ají panca y ají amarillo en pasta, sal, comino, orégano, pisco peruano, vinagre, aceite y sillao. Se licua y se baña sobre todo el pavo, incluso por dentro. además de introducir en el ave un par de manzanas.

Importante: El aderezo debe tener una contextura pastosa para que penetre bien en la piel del pavo. Dejarlo marinar toda la noche

Para la ensalada navideña:

Mezclar durazno en almíbar, manzanas, pecanas, lechuga roimana picada, champán, miel, limón, yogur griego y mayonesa.

Para el arroz navideño:

En la sartén, colocar mantequilla, cebolla, sal, pimienta, palillo, orégano, ají amarillo en pasta, ají mirasol, pasas, aceitunas y arroz. Luego, poner pimiento, ají amarillo y zanahoria picados, sustancia en polvo y caldo de gallina. Cocinar a fuego lento durante 18 minutos. Una vez listo, agregar perejil y pecanas, y servir. Buen provecho.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: