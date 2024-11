Llegó la hora del documental 'VIRGILIO' basado en el chef Virgilio Martínez

Y este lunes conoceremos los resultados.

El documental 'Virgilio', protagonizado por el chef peruano Virgilio Martínez, fue nominado en septiembre al prestigioso International Emmy Awards Awards en la categoría de Arts Programming.

Los ganadores serán anunciados en la gala de la edición 52 de los Emmy Awards en la ciudad de Nueva York.

El documental, dirigido por Alfred Oliveri, narra la travesía que emprende Virgilio Martínez para redescubrir el territorio peruano como inspiración constante de su filosofía culinaria y de su propia identidad.

Imagen

La producción se enfoca en los restaurantes Central, en Lima, y Mil, en Cusco, luego de dos años de incertidumbre causada por la pandemia.

El restaurante Central en Lima, como sabemos, fue galardonado como el número 1 del mundo por el prestigioso World’s 50 Best el 2023, y es considerado el mejor de la década en Latinoamérica.

Virgilio Martínez es reconocido mundialmente por su visión innovadora en el mundo de la gastronomía, resaltando el territorio y en particular los ecosistemas peruanos a través de su “Mundo en Desnivel”, una nueva manera de mirar el mundo a través de las alturas.

Esta nominación es importante porque además de valorar la profundidad del trabajo de muchos años de una de las figuras más importantes del mundo gastronómico en el Perú, pone sobretodo en evidencia la diversidad y amplitud de la naturaleza y la creatividad de Latinoamérica en el ámbito mundial, reconociendo así una historia que representa la identidad de toda una región.

ASÍ SE LOGRAN LOS SUEÑOS



“Para nosotros este filme significa una oportunidad para compartir el trabajo que venimos realizando con la gastronomía peruana, no solo a nivel regional sino también a nivel global. Buscamos transmitir con el documental la importancia de la unión de fuerzas en distintos campos, hacer que las personas crean en nuestra diversidad, además de que reconozcan y se sientan orgullosos de nuestras virtudes y de cómo se logran los sueños a pesar de las adversidades”, comenta el chef.

Entre los protagonistas del documental está también Pía León y Malena Martínez, piezas claves y deslumbrantes del universo creado por Virgilio. De hecho, cada una brilla con luz propia.

No olvidemos que Pía -esposa de Virgilio- en 2018 fue nombrada Mejor Chef Femenina de América Latina y en 2021, Mejor Chef Femenina del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Además, Kjolle -su restaurante- ha sido destacado en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, ocupando el puesto 28 en 2023. Este año recibió el reconomiento a Mejor Chef Perú Mundo en los Premios Summum.

Malena Martínez, la cabeza de Mater Iniciativa -un proyecto de investigación que es la despensa de la biodiversidad peruana para el multipremiado Central, Kjolle y Mil Centro-fue distinguida con Premio al Origen en los Summum 2024.



DATO

El documental está disponible en NETFLIX.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO