Lasaña dominguera de don Cucho

Para muchos de mi generación no existe almuerzo dominguero más emblemático que una fuente de pastas con salsa tuco. Esta fuente se ubica en medio de la mesa, ante el asombro y el apetito de los comensales.

Ciertos domingos del año, mamá preparaba lasaña y realmente fueron almuerzos inolvidables, tanto que hago lo mismo al menos para los cumpleaños. Qué cosa más rica. “Papá, te pasaste, eres mi héroe”, me dicen. Ayayeros, pienso alegre y me río.

De chico, veía a papá con sus amigos mezclar, amasar y estirar la masa, colgarla en el tendal, cocinarlas para acomodarlas entre salsa y aliños. Eran tiempos en los que conseguir masa terminada para esta receta no era fácil; hoy eso ya no es obstáculo, se consigue buena masa en cualquier mercado, solo déjate guiar por las instrucciones de la caja. También existe el recurso de usar masa wantan. Tú decides.

Pero debo confesarles que es un plato súper, mega, ultra, macro calórico. La pasta, la salsa blanca con mantequilla, harina y leche entera, la salsa de carne, el aderezo, el queso mozarela en el relleno y parmesano en el gratinado... ¡cuántos octógonos! “Tengo la solución —dice mi hijita—, borra este párrafo de tu crónica y vamos a comprar los insumos, que comienza a haber hambre, haremos ejercicios mientras soñamos…”, y obedecimos. Carne . Bodega incluidos los quesos, masa wantan, la de caja me pareció cara, salsa blanca y especería .

Verduras … ojo no compré vino, no me alcanzó.

De entrada zapallito italiano salteado en aceite de oliva y ajo . De refresco tres plátanos, 100 g de fresa, dos peras, licuado en agua de piña , dicen que es bueno para el estrés.

Ingredientes para 4 personas:

- Para la salsa:

¾ kilo de bistec de res 4 cucharadas de aceite 1 taza de cebolla picadita 1 cucharada de ajos molidos 1 ají amarillo picadito ½ taza de apio 3 cdas. de pasta de tomate 1 taza de tomate picado Sal y pimienta 1 taza de vino tinto (opcional) 2 hojas de laurel 1 cucharadita de orégano Perejil picado a gusto 2 tazas de jugo de tomate ½ kilo de masa de wantan Salsa sabrosa blanca 4 cucharadas de mantequilla 4 cucharadas de harina 1 hoja de laurel 1 litro de leche fresca Sal, pimienta, nuez moscada Compañeros de sabor Pasta (la necesaria) 1 bola de queso mozarela rallado 100 g de queso parmesano rallado

Preparación

Picar la carne menuda. En una olla calentar aceite y guisar la cebolla, el ajo, el ají, el apio, la pasta de tomate y el tomate fresco sin piel ni semillas, sal y pimienta. A continuación, incluir la carne, subir el fuego y seguir guisando moviendo por cinco minutos, echar el vino tinto (opcional), el laurel, el orégano y el perejil… tres minutos después va el jugo de tomate, bajar el fuego a mínimo y cocinar 45 minutos. Reservar.

La salsa blanca. Derretimos la mantequilla, agregamos la hoja de laurel y la harina cernida. Juntamos y doramos ligeramente. Verter la leche de a pocos evitando los grumos, sazonar. Si necesitas más líquido, adelante y si te salen grumos, pones la salsa en la licuadora. Listo.

En una fuente untar dos cucharadas de mantequilla, colocar una base de salsa de carne, sobre esta un tanto de salsa blanca, encima pasta. Hacemos un segundo piso donde comenzamos a agregar queso mozarela. Con cuatro pisos es más que suficiente. Terminamos con pasta, espolvoreamos queso parmesano, trozos de mantequilla y al horno por 25 minutos.