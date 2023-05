La Unión de Cerveceros Artesanales anuncia ganadores de la ‘Inka Beer Cup Perú 2023′

La Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP) se enorgullece en anunciar a los ganadores de la competencia de cervezas artesanales peruanas más importante del calendario nacional ‘Inka Beer Cup Perú 2023′, donde Cervecería ‘7 vidas’ obtuvo el más alto reconocimiento: logrando posicionarse como la ‘Mejor Cervecería Peruana’ y lograr el tan codiciado ‘Best of Show Oro’ con su ‘Breakfast Oatmeal Stout’.

En una concurrida ceremonia se realizó la entrega de Diplomas a los tres primeros puestos de los diferentes estilos de cervezas artesanales.

“En esta oportunidad se pudimos convocar a más de 150 cervezas participantes entre las diferentes categorías. Con mucho orgullo podemos decir que la calidad y singularidad de los artesanos cerveceros peruanos, han evolucionado enormemente, así como el número de cervecerías nuevas que se suman a esta gran comunidad. Felicitaciones a todos y sobre todo a los que lograron los primeros puestos”, refiere Olivier Diaz, presidente de la UCAP.

Importante destacar que la “Inka Beer Cup Peru” es una competencia que tiene como objetivo destacar el trabajo y la creatividad de los cerveceros artesanales peruanos donde los participantes tienen la oportunidad de mostrar su arte cervecero, compitiendo en diferentes categorías inscritas. Donde un panel de jueces expertos pudo catar las muestras a ciegas, en una sesión privada, bajo estrictas medidas de confidencialidad como lo demandan los concursos de este nivel; cerrando con la premiación del evento el sábado 22 de abril, en el Truck Park de Surquillo, donde se realizó una feria de cervezas artesanales con la participación de 5 cervecerías invitadas.

Los visitantes disfrutaron de una experiencia única y de la posibilidad de degustar algunas de las mejores cervezas artesanales del país.

Lista de Ganadores Inka Beer Cup Perú 2023

Mejor Cervecería: Cervecería 7 Vidas

Best Of Show Oro: Breakfast Oatmeal Stout (7 Vidas)

Best Of Show Plata: Kanpai (Cervecería Zátara)

Best Of Show Bronce: 2Mass (Mister Yeast)

Medallas de Oro

Ouede Gateuze (7 Vidas); 2Mass (Mister Yeast); Master Blaster (Almirante Brewing); Breakfast Oatmeal Stout (7 Vidas); Huldra (Cacique Bier); Floki (Cervecería Jack Vled); Chichtenhainer (Psycho); Limamanta Whitbier (Cervecería Limamanta); Saca Tu Machete (Barranco Beer Company); Roja (Cumbres); Kanpai (Cervecería Zátara); Russian Imperial Stout 2022 (7 Vidas); y Paradiso (Cervecería Jack Vled)

Medallas de Plata

Victoria (Victoria); Limamanta Belgian Blond (Cervecería Limamanta); Barra Verde (Almirante Brewing); Cordillerana (Uchuchá Cerveza Artesanal); Néctar de Valhalla (Cacique Bier); Hey Cuzzy (Kimera Brewing Co); Sunny Day In A Tropical Day (Red Cervecera); Revelation V.S.O.B (7 Vidas); Abadía de Tomás (Two Brothers & Abadía de Leuze); Bardok -Quadruple (Bardok Beer Company); Jack Vled (Cervecería Jack Vled); Zitophobia (Almirante Brewing); Stout (Cumbres); Berries Sour (Salvador Craft Beer)

Medallas de Bronce

White Solera (7 Vidas); La Madurita (LLaqta Brewing Company); Capitan (Two Broders); Hopefully (Keops Cervecería Artesanal); Smoked Porter (7 Vidas); Angamos 79 (Compañía Cervecera 202); Apu Chicón (Alma Andina); Dippel (Cervecería Zátara); Kontiki (Almirante Brewing); Imperial Stout (Dociak Beer Company); y Sandijuela (Cervecería Zátara)

VIDEO RECOMENDADO

Una administradora de un grifo fue detenida tras ser acusada de autosecuestrarse en Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad. Según la Policía, tras varios interrogatorios, la mujer se contradijo en su versión. (Fuente: América TV)