Anggela Sara García creció rodeada de café en Villa Rica, Oxapampa, pero estudió odontología y planeó hacerse un camino distinto al de la familia. Fue imposible. El café la envolvería completamente cuando decidió dedicarse al negocio de su padre en Lima, y tomar las riendas de Industria Metálica Sara (IMSA), la cual fabrica maquinarias para el proceso completo de café y cacao desde hace más de 30 años.

En un negocio que algunos creen exclusivamente de hombres, Anggela demuestra que cuando uno tiene pasión y decisión puede vencer todos los obstáculos y prejuicios. La encontramos rodeada de brillantes máquinas tostadoras de café, y de proceso de cacao. Sonríe. Está orgullosa de lo logrado: es la empresa peruana con mayor presencia en eventos nacionales e internacionales de café y cacao, y la que ha logrado mayor venta en el Perú. En los diez últimos años está exportando a diversos países de la región.

Su vínculo con el café sería aún mayor cuando ingresó a IWCA International Women's Coffee Alliance, cuya misión es capacitar a las mujeres en la comunidad internacional del café para lograr vidas significativas y sostenibles; y alentar y reconocer la participación de las mujeres en todos los aspectos de la industria del café. Anggela lleva adelante ‘Espressate Mujer’, el campeonato nacional femenino que se realizará por segundo año en el Perú y que elegirá a la barista peruana que representará al país en competencias internacionales.

"Me di cuenta pronto que el café era mi camino", dice Anggela, quien cambió los pacientes por la bebida bandera. Su padre Fidel Sara inició esta aventura en Villa Rica, la tierra del café.

"Todos somos de Villa Rica, hasta quinto de secundaria estuve allí. Hice un curso de catación en Bisetti y eso me hizo ver que tomaba café pero no sabía tanto del café. Así que me puse a estudiar, a averiguar, y aquí me quedé, feliz", indica la empresaria, una mujer que sabe del trabajo de campo, que comparte su tiempo con los emprendedores y que ha encontrado en la tecnología y la innovación fuentes de constante inspiración.

El mundo cafetero le presentó a Anggela una oportunidad para dedicarse a algo que amó desde siempre. Junior -su hermano ingeniero- también dejó todo para dedicarse al cacao.

EL CAFÉ PERUANO Y LA OPORTUNIDAD DE LAS MUJERES “Como empresaria debería dedicarme al cacao (risas). Las máquinas de café que más vendemos son de dos kilos. En Cacao, la línea más pequeña tiene cuatro máquinas, lo que significa una inversión mayor”, comenta Angela. A pesar de que el mundo del café no es tan rentable en comparación con el cacao, ella no podría dedicarse a otra cosa y es optimista respecto a lo que pasa en el sector.

En la fábrica, en Chorrillos, encontramos máquinas para beneficio húmedo y seco para café y cacao, chocolateras, laboratorio para café y cacao, y tostadoras de café.

La empresaria resalta la presencia femenina cada vez más grande en diversos ámbitos alrededor del café. En el Perú tenemos cada vez más mujeres baristas, tostadoras y caficultoras.

IMSA

EL CONCURSO Hay 14 personas inscritas en el concurso ‘Espressate Mujer’ que se realizará los días 2, 3 y 4 de agosto en el auditorio de ADEX. El evento, organizado por IWCA Perú, llena de emoción a la empresaria, quien encuentra en eventos así una oportunidad para conocer y difundir el talento peruano, así como nuestro café.

El segundo campeonato tendrá cuatro jueces sensoriales, dos jueces técnicos y un juez líder que evaluarán la ejecución de espressos, cappucinos y de una bebida de autor que las participantes podrán realizar en el método de su preferencia.