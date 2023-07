Los días ya comienzan a refrescar y las casacas, mantas y chompas comienzan a ser el aliado ideal para pasar estos días más fríos. Si bien el invierno no es el que esperamos; es innegable que los días de sol cada vez están más lejos. Para tratar este descarado frío, no hay nada mejor que una deliciosa y nutritiva sopa.

Un plato que no tiene pierde y que es el complemento ideal de cualquier almuerzo en esta temporada son las tradicionales sopas, que brindan esa sensación de calorcito y nos acogen en los días más grises. Daniel Chang Matsusaka, cheff principal del restaurante The Garden Grille del hotel Hilton Garden Inn Lima Miraflores presenta tres opciones de sopas que no querrás dejar de disfrutar:

Menestrón: Es una de las sopas más populares de la gastronomía peruana, de origen italiano, y resalta por su peculiar color verde. Cuenta con un delicioso sabor gracias a la combinación de la carne de res, las menestras y la misma salsa de los también famosos tallarines verdes.

Sopa menestrón.

Shambar: Originaria del norte del Perú, es una sopa hecha con trigo, menestras, carnes y servida en un aderezo de cebolla, ají panca y sal. Usualmente es servida los lunes y es considerada en muchos casos como el plato de fondo del almuerzo.

Caldo de gallina: El caldo de gallina es una de las mejores opciones para los días más fríos y un aliado ideal para combatir cualquier resfriado. Se prepara a base de carne de gallina y verduras. Además, también es muy bueno para los males de la resaca.

