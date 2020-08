Vamos a empezar por el final: el pollo a la brasa con salsas arequipeñas es espectacular, y no solo lo recomendamos. Pensamos repetir. El pollo es crocante, sabroso, capaz de hacerte cerrar los ojos mientras lo degustas. Las papas amarillas rostizadas, en su punto perfecto, y las salsas transforman la experiencia en un ritual que los amantes de este plato apreciamos muy bien.

Blanca Chávez, la dueña de El Rocoto, como muchos de nosotros, jamás imaginó una situación como la que nos ha tocado vivir: el coronavirus lo ha cambiado todo y, ante la crisis, mientras pasa (algún día) pensó que debía diversificar: mantener El Rocoto clásico e incursionar en algo que la gente demanda mucho. ¿Chifa? No, allí no entraría. ¿Pollo a la brasa? Sin duda, la mejor opción. Pero no sería un pollo cualquiera, tendría su sello, su secreto, sus manos y esa sabiduría que las cocineras de siempre nunca pierden. Y empezó a dar vueltas sobre el tema, mientras veía la difícil situación de los restaurantes.

En el local de Miraflores ha nacido Tampa Chicken, un espacio que debe atender desde este 7 de agosto. Cada detalle es monitoreado por Blanca, quien se alista para un nuevo bebé llena de ilusión.

Blanca, como buena arequipeña, no es de las que se rinden. Por eso, ha tomado la crisis de frente: a trabajar, con creatividad y mucha energía.

Pollo a la brasa con toque arequipeño, una delicia

¿CUÁLES SON LOS SECRETOS DEL POLLO DE BLANCA CHÁVEZ?

Los grandes desastres traen grandes oportunidades, comenta Blanca. Y así nació Tampa Chicken. Si eres de esas personas que cuando se va del Perú extraña más el pollo a la brasa que el cebiche –como es mi caso–, el paladar está bien entrenado para detectar una buena preparación, donde todo cuenta.

Las salsas arequipeñas tienen color, textura y un sabor único. No se encuentran en cualquier lugar, así que aquí tenemos un plus que Blanca ha trabajado con mucho esfuerzo para no desilusionar a todos los que hemos disfrutado de cada uno de sus platos en el emblemático El Rocoto, de Surco. “Las salsas arequipeñas son famosas porque empezaron en las chicherías. De allí pasaron a las picanteras. Lo importante de estas salsas es que va rocoto, ajo y cebolla, más el cariño que le ponemos las picanteras arequipeñas. Cada vez hemos ido mejorando. Las cremas arequipeñas son las más ricas, sin duda alguna”.

Las enseñanzas de su abuela, siempre presente en la memoria de Blanca, ahora llegan hasta este nuevo emprendimiento.

El pollo a la brasa viene con ocopa, el llatan (que se parece a la ocopa pero lleva sus rocotos), el rocoto clásico de Surco (que lleva rocoto, ajo y cebolla), y el ají pollero, más su mayonesa, claro está.

Las salsas, para los arequipeños, no son solo complementos. Podría decirse que les dan un toque mágico a los platos, y por eso es que este pollo a la brasa nos sorprendió de la mejor manera.

Blanca planea incluir otras salsas, depende de la acogida del público. Estas salsas que se hacen con amor, en batán, y a pura mano, nos permiten disfrutar de un plato excepcional.

“No puedo sacrificar la calidad por vender más. No puedo tirar por la borda 35 años de trayectoria. Esto es un reto para mí. Hubiera sido fácil poner otro Rocoto, pero viendo el mercado lo hice. A los arequipeños nos gustan los retos”, dice Blanca, con ese optimismo que le permite transmitir ánimo a sus colegas restauranteros. No olvidemos que es la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora).

“Los peruanos no nos rendimos”, dice Blanca Chávez, la dueña de El Rocoto, que ahora incursiona en el negocio del pollo a la brasa. Foto: Renzo Salazar

AL PIE DEL MISTI

“Yo no duermo hasta abrir el Tampa. Ha sido complicado, me ponía a pensar cómo diferenciarme de otras pollerías, y así, un estrés bárbaro, pero hay que controlarlo. Porque si no nos mata el coronavirus, nos mata el estrés”, comenta Blanca, quien invoca a los dueños de restaurantes a cuidarse también emocionalmente.

Quienes adoramos el chupe de camarones y el rocoto relleno de Blanca Chávez tenemos que ir a Surco. En Miraflores solo se ofrecerá pollo a la brasa, y por ahora en delivery.

Un día de estos, mientras se alista para el gran día, Blanca macera sus pollos con una receta secreta –donde seguro va el rocoto–, y luego de dormir unas 12 horas los manda para Miraflores. El proceso es también para ella un descubrimiento. En su voz se transmite la felicidad que da el nacimiento de un nuevo engreído.

DATO

Tampa Chicken está en Federico Villarreal 360, Miraflores.

Pedidos desde el 7 de agosto al 933081342, 933082694, o al 012223175.

