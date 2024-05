La revista ‘Time Out’, especialista en turismo y gastronomía, publicó el artículo ‘The world’s 20 best cities for food right now’ (Las 20 mejores ciudades del mundo para comer en este momento) e incluye a Lima en un destacable tercer lugar.

En primer lugar se consideró a Nápoles, seguido de Johannesburgo y en tercera posición aparece Lima, que se establece como la mejor ciudad latinoamericana de este ranking.

“Esta lista es una celebración de la cultura culinaria en todo el mundo. Ya sea para disfrutar de una excelente cena o de una comida callejera asequible, estas son las mejores ciudades para comer y beber en este momento”, explica ‘Time Out’ en su artículo.

En el apartado de Lima destacan como plato imprescindible al cebiche y resaltan que es la capital culinaria no solo del Perú, sino de todo Sudamérica. Además, se agrega que la capital es hogar de Central, el “mejor restaurante del mundo”.

En la encuesta realizada por ‘Time Out’ destacan algunos platos como el lomo saltado, el pisco sour y el arroz con pollo, este último considerado como el más asequible de la ciudad.

Sobre el emblemático cebiche escribe lo siguiente: “Puedes degustarlo en todas partes, desde restaurantes de cinco estrellas hasta mercados portuarios”.

“La comida lo es todo cuando se viaja. Una buena (o mala) comida puede mejorar o empeorar un viaje: suele ser una de las cosas que más recordamos”, dijo a CNN Grace Beard, editora de viajes de Time Out.

‘Time Out’ elaboró este listado tras encuestar a miles de personas en todo el mundo, con especial atención a la calidad de los platos, pero también a su asequibilidad.

La otra ciudad latinoamericana en el ranking es Medellín (puesto 12), donde destacan la bandeja paisa, el sancocho o las arepas.

Las 20 mejores ciudades del mundo para comer:

Nápoles, Italia.

Johannesburgo, Sudáfrica

Lima, Perú

Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Pekín, China

Bangkok, Tailandia

Kuala Lumpur, Malasia

Bombay, India

Dubái, EAU

Portland, EE.UU.

Liverpool, Reino Unido

Medellín, Colombia

Sevilla, España

Oporto, Portugal

Marrakech, Marruecos

Lyon, Francia

Sídney, Australia

Montreal, Canadá

Osaka, Japón

Copenhague, Dinamarca

