Tras el éxito de Namaste Vol. 1, Bandra vuelve con Namaste Vol. 2 con el destacado chef Diego Gutierrez.

Namaste es el pop up de Bandra que permite a los jóvenes cocineros peruanos presentar una propuesta innovadora y llena de creatividad en épocas de pandemia.

Diego Gutierrez es un joven cocinero peruano que ha formado parte de destacadas cocinas alrededor del mundo. Ha sido parte de los equipos creativos del Noma en Dinamarca y de Boragó en Chile.

Bandra hoy cuenta con delivery, recojo en tienda y atención en restaurante, y ahora en su segunda edición de Namaste Vol. 2 con Diego Gutierrez vuelve a sorprendernos con un menú el día sábado 31 de octubre.

“Nuestro primer pop up Namaste Vol.1 fue todo un éxito. Nos llena de alegría recibir en Bandra a los jóvenes cocineros que son el futuro de nuestra gastronomía local. Queremos propiciar espacios de creatividad para que la gastronomía siga creciendo en un mundo en el que todo ha ido parando. Para nosotros ser un espacio de innovación y de creación nos llena de orgullo. Estamos muy felices de recibir a Diego Gutierrez en la segunda edición de Namaste Vol.2, quien nos presentará un menú inspirado en sus vivencias como parte de destacadas cocinas en el mundo”, señaló el propietario y gerente de Bandra, el Señor Frank Bimjani.

Diego: “Mi creatividad es muy espontánea"

Diego Gutierrez, joven chef señala que “le parece ideal que existan espacios donde se promueva la creatividad. En pandemia han aparecido muchos conceptos gastronómicos más enfocados a confort food. Aprecio mucho que hayan espacios como este generado por Bandra en el que haga que el clientre se traslade a una experiencia gastronómica y se olvide un poco de todo lo que estamos viviendo. Además hay un público que valora este tipo de experiencias”.

"Mi inspiración han sido los sabores y técnicas de toda mi carrera. Mi interpretación de cómo se puede obtener sabores nuevos y balances. Mi creatividad es muy espontánea y siempre trate de crear cosas que nunca haya cocinado o probado antes ya que eso hace que me motive más y genera más riesgo y reto hacia mí. Me encanta ir por los caminos menos recorridos y ampliar la percepción de los sabores transformando los insumos naturalmente por caminos poco explorados, además he tomado las bases de los sabores de los platos clásicos de Bandra”, dice Diego.

Frank añade que “se une al equipo de Bandra el talentoso bartender Gerson Támara quien ofrecerá coctelería fresca, de la temporada, a base de ron Flor de Caña, Matacuy y Tanqueray Rangpur.

Bandra, sin duda, es un lugar que debemos visitar.

Reservas al 972593603

